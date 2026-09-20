Бенефис Шомуродова!: «Башакшехир» разгромил «Генчлербирлиги» со счетом 4:0

·60·Спорт
Бенефис Шомуродова!: «Башакшехир» разгромил «Генчлербирлиги» со счетом 4:0

В рамках 6-го тура турецкой Суперлиги в Стамбуле прошел поистине праздничный вечер для любителей узбекского футбола. Принявший на своем поле клуб «Генчлербирлиги», «Истанбул Башакшехир» камня на камне не оставил от соперника, одержав самую яркую и крупную победу в сезоне со счетом 4:0. Главным героем этого противостояния стал капитан национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов, оформивший дубль, доведя количество своих голов в чемпионате до 6 и уверенно вошедший в число лидеров гонки бомбардиров турецкой Суперлиги.

Под аплодисменты всего стадиона на 77-й минуте покинувший поле Шомуродов уступил место еще одной яркой звезде нашей национальной сборной Аббосбеку Файзуллаеву, который появился на поле именно в эти секунды и активно завершил победный матч. После этого крупного триумфа «Башакшехир» довел количество своих очков до 7, поднялся на 12-е место в турнирной таблице и отдалился от зоны вылета.

Итак, какое тактическое изменение привело к столь безудержной результативности Эльдора Шомуродова, как выход Файзуллаева повлиял на атаки команды и сможет ли эта победа со счетом 4:0 вернуть «Башакшехир» в борьбу за еврокубки?

«Дубль Шомуродова и реванш со счетом 4:0»: Хроника матча в Стамбуле

Важные события самого результативного противостояния 6-го тура:

  • Молниеносный старт Олсена (9'): Полузащитник хозяев Олсен открыл счет уже в дебюте встречи, воплотив быстрый прессинг «Башакшехира» в гол (1:0);

  • Первый удар Эльдора (33'): Выбрав идеальную позицию внутри штрафной площади, Шомуродов довел счет до 2:0;

  • Пенальти от Зельке (53'): В начале второго тайма опытный немецкий нападающий Дави Зельке безупречно реализовал 11-метровый штрафной удар, практически решив исход матча (3:0);

  • Дубль и 6-й гол (65'): Шомуродов в очередной раз оставил не у дел оборону соперника, забив свой второй мяч и доведя количество голов в Суперлиге до 6 (4:0);

  • Историческая замена на 77-й минуте: В минуту, когда герой матча Шомуродов был заменен, на поле вышел еще один наш соотечественник — Аббосбек Файзуллаев.

Официальный протокол матча «Башакшехир» — «Генчлербирлиги»

Полный протокол встречи в рамках 6-го тура турецкой Суперлиги:

Соревнование / Этап

Дата / Время

Итоговый счет

Авторы голов

Суперлига, 6-й тур

19 сентября, 2026 год

4 : 0

Олсен 9', Шомуродов 33', 65', Зельке 53' (пен.)

  • Основной состав «Башакшехира»: Мухаммад, Карбовник, Эмин, Ба, Саба, Умут, Кемен (Эргюн, 62), Олсен, Брнич (ФАЙЗУЛЛАЕВ, 77), Зельке (Йылдырым, 69), ШОМУРОДОВ (Озджан, 77);

  • Сдвиг в таблице: «Башакшехир» с 7 очками поднялся на 12-е место, а «Генчлербирлиги» с 7 очками опустился на 13-ю строчку;

  • Общее время узбекских легионеров: Эльдор Шомуродов — 77 минут (2 гола), Аббосбек Файзуллаев — 13+ минут активной игры.

Тактический анализ: Эксперты о форме Шомуродова

Выводы турецких и узбекских футбольных специалистов по итогам матча:

  • Сыгранность тандема Шомуродов — Зельке: Одновременные действия двух рослых центральных нападающих отвлекли центральных защитников соперника, позволив Эльдору открываться в свободные зоны;

  • Восстановление бомбардирского инстинкта: 6 голов в 6 турах — это самый яркий старт Шомуродова в чемпионате Турции, что доказывает достижение его психологической уверенности на максимум;

  • Роль Файзуллаева: Тренерский штаб постепенно адаптирует молодого полузащитника к ритму игры, и вероятность увидеть его на поле одновременно с Шомуродовым в следующих турах очень высока;

  • Выход из командного кризиса: Крупная победа со счетом 4:0 послужит мощным толчком для устремления «Башакшехира» в верхнюю часть турнирной таблицы.

Этот потрясающий дубль Эльдора Шомуродова и успешное участие Аббосбека Файзуллаева в очередной раз подняли престиж узбекских легионеров на международной арене на новую высоту.

Как вы думаете, сможет ли Эльдор Шомуродов забить более 20 голов в текущем сезоне и стать лучшим бомбардиром (королем бомбардиров) турецкой Суперлиги? Верите ли вы, что Аббосбек Файзуллаев закрепится в стартовом составе в предстоящих турах? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором этой яркой победы наших соотечественников со всеми любителями футбола и близкими!

Эльдор ШомуродовБашакшехирТурецкая СуперлигаГенчлербирлиги
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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