Сыграет ли Хусанов на правом фланге? Неожиданная тактика Марески против АЕКа

Сегодня вечером, во вторник, 20 октября 2026 года, в рамках Лиги чемпионов УЕФА состоится важный матч: «Манчестер Сити» на своем поле — на великолепном стадионе «Этихад» — примет греческий АЕК.

«Горожане» под руководством Энцо Марески нацелены только на победу, чтобы улучшить свое положение в самом престижном турнире континента и подняться в зону, дающую прямую путевку в первую восьмерку.

Пробуждение после удара от «ПСЖ»: где «Сити» в турнирной таблице?

Положение «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов не оставляет болельщиков равнодушными:

Тяжелый матч в Париже: Хотя в туре против «ПСЖ» было поражение со счетом 2:4, во втором тайме англичата продемонстрировали волевую игру и были близки к тому, чтобы сравнять счет;

Место в таблице и бенефис Холанда: Ранее обыгравшие «Порту» на выезде со счетом 2:0 «горожане» на данный момент занимают 17-е место. Интересно, что авторами всех голов команды в этом турнире является Эрлинг Холанд, забивающий в восьми матчах подряд;

Исторический рекорд Марески: Обыграв «Ипсвич Таун» (3:2) в рамках Премьер-лиги, Мареска вошел в историю как первый тренер, выигравший все свои первые 7 матчей во главе нового клуба в истории АПЛ.

Тревоги в лазарете: Холанда нет, Семеньо выбыл на два месяца

Тяжелый матч против «Ипсвича» не преминул сказаться на физическом состоянии команды:

Состояние Эрлинга Холанда: Хотя на пресс-конференции тренер сообщил, что здоровье норвежского бомбардира в порядке, Холанд не участвовал в официальной тренировке в понедельник;

Семеньо выбыл на 8 недель: Антуан Семеньо пропустит около двух месяцев из-за серьезной травмы, не связанной с мышцами;

Остальные потери: Матео Ковачич, Нико О'Райли, а также правый защитник Матеус Нунеш также испытывают трудности из-за микротравм.

Хусанов безальтернативен на правом фланге: большие изменения в составе

Травмы в линии обороны открывают дверь к еще одной большой возможности для узбекского таланта Абдукодыра Хусанова:

Хусанов на фланге: Будучи номинально центральным защитником, но в последнее время надежно и уверенно действовавший на позиции правого защитника, Абдукодыр Хусанов практически гарантированно выйдет в основном составе из-за травмы Нунеша. На этой позиции у Марески сейчас нет другого надежного варианта, кроме узбекского защитника;

Центральная защита и ротация: Ожидается, что участвовавший в пресс-конференции Марк Гехи и молодой бразильский талант Витор Рейс составят связку в центре. На левом фланге вернется Йошко Гвардиол, избавившийся от болей в спине;

В воротах Доннарумма: Джанлуиджи Доннарумма, подвергшийся критике после грубой ошибки в матче с «ПСЖ», получит шанс реабилитировать себя в Лиге чемпионов;

Фоден в роли центрального нападающего: Из-за отсутствия Холанда и Семеньо роль «ложной девятки» в центре нападения, как ожидается, исполнит Фил Фоден, а на флангах будут действовать Илиман Ндиайе и Жереми Доку.

Ориентировочные составы:

«Манчестер Сити» (4-3-3):

Доннарумма; Абдукодыр Хусанов, Витор Рейс, Марк Гехи, Йошко Гвардиол; Эллиот Андерсон, Энцо Фернандес, Райан Шерки; Илиман Ндиайе, Фил Фоден, Жереми Доку.