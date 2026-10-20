Сыграет ли Хусанов на правом фланге? Неожиданная тактика Марески против АЕКа

·11·Спорт
Сыграет ли Хусанов на правом фланге? Неожиданная тактика Марески против АЕКа

Сегодня вечером, во вторник, 20 октября 2026 года, в рамках Лиги чемпионов УЕФА состоится важный матч: «Манчестер Сити» на своем поле — на великолепном стадионе «Этихад» — примет греческий АЕК.

«Горожане» под руководством Энцо Марески нацелены только на победу, чтобы улучшить свое положение в самом престижном турнире континента и подняться в зону, дающую прямую путевку в первую восьмерку.

Пробуждение после удара от «ПСЖ»: где «Сити» в турнирной таблице?

Положение «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов не оставляет болельщиков равнодушными:

  • Тяжелый матч в Париже: Хотя в туре против «ПСЖ» было поражение со счетом 2:4, во втором тайме англичата продемонстрировали волевую игру и были близки к тому, чтобы сравнять счет;

  • Место в таблице и бенефис Холанда: Ранее обыгравшие «Порту» на выезде со счетом 2:0 «горожане» на данный момент занимают 17-е место. Интересно, что авторами всех голов команды в этом турнире является Эрлинг Холанд, забивающий в восьми матчах подряд;

  • Исторический рекорд Марески: Обыграв «Ипсвич Таун» (3:2) в рамках Премьер-лиги, Мареска вошел в историю как первый тренер, выигравший все свои первые 7 матчей во главе нового клуба в истории АПЛ.

Тревоги в лазарете: Холанда нет, Семеньо выбыл на два месяца

Тяжелый матч против «Ипсвича» не преминул сказаться на физическом состоянии команды:

  • Состояние Эрлинга Холанда: Хотя на пресс-конференции тренер сообщил, что здоровье норвежского бомбардира в порядке, Холанд не участвовал в официальной тренировке в понедельник;

  • Семеньо выбыл на 8 недель: Антуан Семеньо пропустит около двух месяцев из-за серьезной травмы, не связанной с мышцами;

  • Остальные потери: Матео Ковачич, Нико О'Райли, а также правый защитник Матеус Нунеш также испытывают трудности из-за микротравм.

Хусанов безальтернативен на правом фланге: большие изменения в составе

Травмы в линии обороны открывают дверь к еще одной большой возможности для узбекского таланта Абдукодыра Хусанова:

  • Хусанов на фланге: Будучи номинально центральным защитником, но в последнее время надежно и уверенно действовавший на позиции правого защитника, Абдукодыр Хусанов практически гарантированно выйдет в основном составе из-за травмы Нунеша. На этой позиции у Марески сейчас нет другого надежного варианта, кроме узбекского защитника;

  • Центральная защита и ротация: Ожидается, что участвовавший в пресс-конференции Марк Гехи и молодой бразильский талант Витор Рейс составят связку в центре. На левом фланге вернется Йошко Гвардиол, избавившийся от болей в спине;

  • В воротах Доннарумма: Джанлуиджи Доннарумма, подвергшийся критике после грубой ошибки в матче с «ПСЖ», получит шанс реабилитировать себя в Лиге чемпионов;

  • Фоден в роли центрального нападающего: Из-за отсутствия Холанда и Семеньо роль «ложной девятки» в центре нападения, как ожидается, исполнит Фил Фоден, а на флангах будут действовать Илиман Ндиайе и Жереми Доку.

Ориентировочные составы:

«Манчестер Сити» (4-3-3):

Доннарумма; Абдукодыр Хусанов, Витор Рейс, Марк Гехи, Йошко Гвардиол; Эллиот Андерсон, Энцо Фернандес, Райан Шерки; Илиман Ндиайе, Фил Фоден, Жереми Доку.

  • Запасные: Рулли, Беттинелли, Рико Льюис, Диас, Брейтуэйт, Айт-Нури, Буадди, Аллан, МакАйду, Ф. Самба.

Манчестер СитиАЕКЛига чемпионов УЕФАЭнцо Мареска
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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