Неожиданный состав «Реала»: Жозе Моуринью объявил стартовые 11 на матч против АЕКа

В Лиге чемпионов УЕФА решающие матчи 4-го тура группового/лигового этапа вошли в решающую фазу. Самый титулованный клуб континента «Реал Мадрид» в гостях встретится с неуступчивым соперником из Греции — командой АЕК. Это противостояние, которое болельщики ждут с большим интересом, начнется в 22:45 по ташкентскому времени.

В преддверии начала встречи наставник мадридцев Жозе Моуринью официально объявил стартовый состав команды.

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Согласно решению главного тренера, все основные звезды «Королевского клуба» выйдут на поле с первых минут. Схема состава и распределение по линиям:

Вратарь: Тибо Куртуа;

Линия защиты: Дензел Дюмфрис, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Марк Кукурелья;

Полузащита: Бернарду Силва, Эдуарду Камавинга, Усман Диоманде;

Атакующее трио: Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе.

Предматчевый анализ и основные акценты

Матч в Греции считается важным испытанием для «Реал Мадрида» на пути к укреплению позиций в турнирной таблице:

Атакующая мощь: Ожидается, что комбинация Винисиуса, Мбаппе и Беллингема будет оказывать мощный прессинг на оборону соперника с первых минут;

Новая тактика: Новые связки в полузащите и на флангах обороны призваны повысить контроль мяча команды и скорость в контратаках.

Болельщики и эксперты предполагают, что этот боевой состав, выбранный Моуринью, скажет свое веское слово в непростом матче на поле АЕКа.