«Он меня тоже подвел»: тен Хаг раскрыл причину скандала с Роналду

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг еще раз высказался об одном из самых громких скандалов в истории клуба — событиях, связанных с уходом Криштиану Роналду из команды.

Нидерландский специалист рассказал о деталях этого конфликта в интервью авторитетному изданию The Athletic. Известный инсайдер и спортивный журналист Фабрицио Романо донес эти заявления наставника до широкой общественности.

«Мы строили планы вместе с ним»: неожиданное признание тен Хага

По словам Эрика тен Хага, до своего прихода на «Олд Траффорд» он хотел выстроить костяк команды именно вокруг португальского форварда:

Личная встреча: « Криштиану Роналду подвел и команду, и меня, потому что мы строили все наши планы вместе с ним. Перед тем как перейти в «Манчестер Юнайтед», я лично летал в Португалию и разговаривал с ним с глазу на глаз, чтобы объяснить свои цели», — подчеркнул нидерландский тренер;

Крах планов: Несмотря на изначальные договоренности, в дальнейшем развитие событий приняло другой оборот, и между футболистом и клубом возникли резкие недопонимания.

Уважение и разумное решение: Тренерская ответственность

При этом тен Хаг не стал скрывать, что высоко ценит статус и уровень Роналду в мировом футболе:

Один из величайших в истории: «Он один из величайших игроков в истории футбола. Я всегда относился к нему с огромным уважением;

Хладнокровие, а не эмоции: Но как тренер я был обязан не поддаваться эмоциям, трезво проанализировать ситуацию и принять разумное и жесткое решение в интересах команды», — пояснил свои действия тен Хаг.

Взгляд в историю: Короткий и громкий период в «Юнайтед»

Основные этапы конфликта оставили большой след в футбольном мире: