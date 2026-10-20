«Он меня тоже подвел»: тен Хаг раскрыл причину скандала с Роналду
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг еще раз высказался об одном из самых громких скандалов в истории клуба — событиях, связанных с уходом Криштиану Роналду из команды.
Нидерландский специалист рассказал о деталях этого конфликта в интервью авторитетному изданию The Athletic. Известный инсайдер и спортивный журналист Фабрицио Романо донес эти заявления наставника до широкой общественности.
«Мы строили планы вместе с ним»: неожиданное признание тен Хага
По словам Эрика тен Хага, до своего прихода на «Олд Траффорд» он хотел выстроить костяк команды именно вокруг португальского форварда:
Личная встреча: « Криштиану Роналду подвел и команду, и меня, потому что мы строили все наши планы вместе с ним. Перед тем как перейти в «Манчестер Юнайтед», я лично летал в Португалию и разговаривал с ним с глазу на глаз, чтобы объяснить свои цели», — подчеркнул нидерландский тренер;
Крах планов: Несмотря на изначальные договоренности, в дальнейшем развитие событий приняло другой оборот, и между футболистом и клубом возникли резкие недопонимания.
Уважение и разумное решение: Тренерская ответственность
При этом тен Хаг не стал скрывать, что высоко ценит статус и уровень Роналду в мировом футболе:
Один из величайших в истории: «Он один из величайших игроков в истории футбола. Я всегда относился к нему с огромным уважением;
Хладнокровие, а не эмоции: Но как тренер я был обязан не поддаваться эмоциям, трезво проанализировать ситуацию и принять разумное и жесткое решение в интересах команды», — пояснил свои действия тен Хаг.
Взгляд в историю: Короткий и громкий период в «Юнайтед»
Основные этапы конфликта оставили большой след в футбольном мире:
Возвращение и уход: Криштиану Роналду вернулся в родной «Манчестер Юнайтед» в 2021 году, обрадовав болельщиков, однако в ноябре 2022 года после скандального интервью контракт был расторгнут;
Эпоха тен Хага: Тренер возглавлял «МЮ» с 2022 по 2024 год, и на протяжении этого времени события, происходившие с Роналду, регулярно находились в центре внимания мировой прессы.
Комментарии 0
…