Антони о трудностях в «Манчестер Юнайтед» и совете Криштиану Роналду

·214·Спорт
Антони о трудностях в «Манчестер Юнайтед» и совете Криштиану Роналду

Бразильский вингер Антони откровенно рассказал о своей карьере в «Манчестер Юнайтед», отношениях с Криштиану Роналду и роли Эрика тен Хага в его трансфере. Футболист объяснил давление в английской Премьер-лиге и причины решения продолжить карьеру в Испании. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По словам Антони, Эрик тен Хаг сыграл ключевую роль в его переходе на «Олд Траффорд» в 2022 году. Тренер, работавший с ним в «Аяксе», поддерживал постоянную связь и убеждал присоединиться к его проекту. Однако крупная сумма трансфера и высокие ожидания не могли не повлиять на игру футболиста.

Вингер тепло отозвался и о бывшей звезде команды Криштиану Роналду. «Роналду — замечательный человек, очень веселый и вежливый. Он советовал мне: "Когда перестанешь чувствовать бабочек в животе, будь осторожен". Перед дебютом против "Арсенала" он успокоил меня и сказал спокойно выполнить первые касания мяча", — вспоминает Антони.

Говоря о давлении со стороны английской прессы, Антони признался, что иногда терял уверенность в себе. По его словам, тяжелая атмосфера и критика в Великобритании вынудили его уехать в Испанию. Сейчас он счастлив в испанском чемпионате и в прошлом сезоне забил 14 голов и сделал 10 результативных передач во всех турнирах.

Манчестер ЮнайтедАнтониКриштиану РоналдуЭрик тен ХагФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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