«Золотой мяч» Криштиану Роналду 2008 года признан лучшим в истории футбола

Нападающий саудовского клуба «Ан-Наср», легендарный Криштиану Роналду удостоился еще одного уникального признания в истории футбола. По итогам специального голосования и анализа, проведенного официальным сайтом награды, португальская звезда был объявлен победителем рейтинга «Золотой мяч всех времен».

Что особенно важно, данный рейтинг формировался не на основе общего количества трофеев, завоеванных игроками за карьеру, а исходя из уровня индивидуальной игры, влияния и феноменальных результатов, показанных именно в тот конкретный сезон, когда был получен приз.

Почему сезон 2008 года в исполнении Роналду занял 1-е место?

В процессе определения обладателей самых сильных «Золотых мячей» в истории эксперты и голосующие оценили период выступлений Роналду за «Манчестер Юнайтед» как абсолютную вершину:

Волшебный год в «Манчестер Юнайтед»: Игра португальского футболиста в футболке «МЮ» в 2008 году и полученный им «Золотой мяч» заняли абсолютную 1-ю строчку рейтинга;

Победа в великой конкуренции: В том сезоне молодой Роналду в голосовании с большим отрывом опередил таких звезд, как Лионель Месси и Фернандо Торрес, завоевав свой первый главный приз;

Уникальность сезона: Его победы не только в АПЛ и Лиге чемпионов, но и превосходство в единоборствах, а также яркие действия в решающих матчах того года спустя годы признаны самым впечатляющим примером.

Тройка лидеров: рекорд Месси в 91 гол и гегемония в «Реале»

Топ-3 рейтинга распределился между представителями величайшего противостояния в истории футбола:

2-е место — Лионель Месси (2012 год): На второй позиции расположился «Золотой мяч» аргентинской звезды, полученный им в составе «Барселоны», когда он установил исторический мировой рекорд, забив 91 гол за один календарный год;

3-е место — Криштиану Роналду (2017 год): Третье место пьедестала снова досталось Роналду — его «Золотой мяч» 2017 года, завоеванный в составе мадридского «Реала» после защиты титула победителя Лиги чемпионов в качестве абсолютного лидера, замкнул тройку сильнейших;

Объективность критериев оценки: Организаторы особо отметили, что при определении победителя они отложили в сторону общее количество трофеев за карьеру, учитывая только силу и всплеск индивидуального мастерства именно в тот конкретный сезон.

Этот результат еще раз доказал, что игра, которую Криштиану Роналду демонстрировал в оба периода — как в английской Премьер-лиге, так и в испанской Ла Лиге, остается одной из самых высоких индивидуальных вершин в истории футбола.