«Он вывел свою страну на мировую карту»: легенда «МЮ» о великом наследии Роналду
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- Бывший защитник «Манчестер Юнайтед»
- Рио Фердинанд признал исключительное место Криштиану Роналду в истории страны по случаю завершения его карьеры в сборной Португалии.
- Фердинанд подчеркнул, что Роналду вывел Португалию на новый этап в мировом масштабе.
- Он достиг результатов выше, чем легенды Луиш Фигу, Руй Кошта и Эйсебио.
Бывший легендарный защитник сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал решение Криштиану Роналду завершить карьеру в сборной Португалии, особо отметив его беспрецедентную роль не только в спорте, но и в истории всей страны.
Выступая на своем личном ЁуТубе-канале, Фердинанд подчеркнул, что Криштиану вывел Португалию на совершенно новый уровень в мировом масштабе.
«Роналду вывел свою страну на мировую карту»
Бывший английский футболист поставил влияние Роналду в национальной команде выше всех великих игроков прошлого португальского футбола:
Сравнение с легендами: «До Роналду в сборной Португалии были Луиш Фигу, Руй Кошта и другие звезды. А еще раньше играл великий Эйсебио. Но никто из них не смог вывести Португалию на такие высоты, как КриРо», — сказал Фердинанд;
Глобальное внимание: По мнению Рио, Роналду прославил на весь мир не только футбол, но и всю страну: «Он вывел свою страну на мировую карту. Роналду приковал взгляды к Португалии даже тех людей, которые вообще не интересовались этим государством. Посмотрите, на что способен футбол!»
Великая эпоха в цифрах
41-летняя легенда футбола вошел в историю, показав невероятные результаты в футболке национальной сборной:
234 матча и 146 голов: Криштиану установил абсолютный рекорд как лучший бомбардир в истории сборных и футболист, проведший наибольшее количество матчей;
Завоеванные титулы: Под его капитанством Португалия впервые в своей истории стала чемпионом Европы в 2016 году, а также дважды поднимала над головой главный трофей Лиги наций УЕФА.
Таким образом, официально завершилась эпоха Криштиану Роналду — человека, который воспитал целое поколение в мировом футболе и превратил небольшую страну в огромную футбольную империю.
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