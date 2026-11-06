«Он вывел свою страну на мировую карту»: легенда «МЮ» о великом наследии Роналду

Бывший легендарный защитник сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал решение Криштиану Роналду завершить карьеру в сборной Португалии, особо отметив его беспрецедентную роль не только в спорте, но и в истории всей страны.

Выступая на своем личном ЁуТубе-канале, Фердинанд подчеркнул, что Криштиану вывел Португалию на совершенно новый уровень в мировом масштабе.

«Роналду вывел свою страну на мировую карту»

Бывший английский футболист поставил влияние Роналду в национальной команде выше всех великих игроков прошлого португальского футбола:

Сравнение с легендами: «До Роналду в сборной Португалии были Луиш Фигу, Руй Кошта и другие звезды. А еще раньше играл великий Эйсебио. Но никто из них не смог вывести Португалию на такие высоты, как КриРо», — сказал Фердинанд;

Глобальное внимание: По мнению Рио, Роналду прославил на весь мир не только футбол, но и всю страну: «Он вывел свою страну на мировую карту. Роналду приковал взгляды к Португалии даже тех людей, которые вообще не интересовались этим государством. Посмотрите, на что способен футбол!»

Великая эпоха в цифрах

41-летняя легенда футбола вошел в историю, показав невероятные результаты в футболке национальной сборной:

234 матча и 146 голов: Криштиану установил абсолютный рекорд как лучший бомбардир в истории сборных и футболист, проведший наибольшее количество матчей;

Завоеванные титулы: Под его капитанством Португалия впервые в своей истории стала чемпионом Европы в 2016 году, а также дважды поднимала над головой главный трофей Лиги наций УЕФА.

Таким образом, официально завершилась эпоха Криштиану Роналду — человека, который воспитал целое поколение в мировом футболе и превратил небольшую страну в огромную футбольную империю.