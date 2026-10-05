Андерсон рассказал, в какие годы Криштиану Роналду был на пике формы

Легенда мирового футбола Криштиану Роналду уже отметил свое 41-летие, и в связи с этим возникают вопросы о его нынешней ценности на поле. Однако его бывший одноклубник по «Манчестер Юнайтед» Андерсон объяснил, в какой именно период карьеры португальский нападающий достиг своего пика и почему он выделялся на фоне остальных. Как сообщает Goal.com, бывший бразильский полузащитник рассказал о том, как Криштиану «уничтожал» соперников в конце своего первого периода в «Олд Траффорд». Об этом сообщает Goal.com.

Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в 2003 году. После того как сэр Алекс Фергюсон привез его в Англию в качестве талантливого подростка, он поначалу выступал как стремительный фланговый полузащитник. В тот период его стиль основывался на финтах и технике. «Красные дьяволы» превратили необработанный алмаз в самого грозного бомбардира в истории мирового футбола, сделав его настоящей легендой.

Период расцвета Роналду

Период с 2006 по 2009 год стал временем, когда Криштиану Роналду по-настоящему раскрылся и впервые преодолел отметку в 20 голов за сезон. С тех пор он не завершил ни одного полноценного сезона с результатом менее 20 мячей за всю свою карьеру — от Манчестера до Мадрида, Турина и Эр-Рияда. Его рекорды постоянно обновлялись как на клубном уровне, так и в составе сборной.

Нападающий, завоевавший чемпионские титулы в Английской Премьер-лиге, Ла Лиге, итальянской Серии А и Саудовской Про-лиге, стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, многократным обладателем «Золотого мяча», а также чемпионом Европы и победителем Лиги наций. Роналду, забивший 146 голов в 234 матчах за сборную Португалии, продолжает свое вечное соперничество с Лионелем Месси. Футболист, которому в феврале 2027 года исполнится 42 года, верит, что все еще способен играть на высоком уровне.

Что вспомнил Андерсон?

В интервью Goal.com, организованном в партнерстве со Свипер Касино Канада, Андерсон вспомнил, что отличало Криштиану Роналду от других. По его словам, подготовка игрока в то время не ограничивалась только матчами:

Вспомните Криштиану Роналду образца 2008–2009 годов, он был лучшим игроком в составе «Манчестер Юнайтед».

Дело было не только в играх, но и в тренировочном процессе и подготовке к ним.

Даже после окончания тренировки Роналду оставался на базе один и продолжал работать над совершенствованием своего мастерства.

Тот Роналду сильно отличался от нынешнего.

В тот период он полностью обыгрывал соперников в ситуациях один на один и «уничтожал» их на поле.

Непоколебимая уверенность в себе и упорный труд вывели Роналду на вершину мирового футбола. Даже сейчас, несмотря на возраст, он не утратил свой менталитет и жажду побед.