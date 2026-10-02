Фред об Эрике тен Хаге: «Он тактически хорош, но с командой...»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред высказался о своем экс-наставнике Эрике тен Хаге, подвергнув жесткой критике способность нидерландского специалиста управлять атмосферой в коллективе. Как сообщает ESPN, в интервью Чарла Подкаст бразилец признал высокий уровень тактических знаний тренера, однако отметил, что его отношения с игроками и обстановка в раздевалке стали причиной серьезных проблем. Об этом сообщает портал Goal.com.

Проведя пять сезонов на «Олд Траффорд» и перейдя в турецкий «Фенербахче» перед сезоном 2023/24, Фред в эпоху тен Хага выиграл Кубок лиги и дошел до финала Кубка Англии. Однако, по его словам, разногласия тренера подорвали командную сплоченность, а его манера общения спровоцировала множество конфликтов внутри коллектива.

Конфликты со звездами и «нидерландский клан»

По словам Фреда, Эрик тен Хаг не смог найти общий язык с ключевыми игроками команды и постоянно вступал в конфронтации. Опытный наставник, который в свое время доходил с «Аяксом» до полуфинала Лиги чемпионов, не смог повторить свой успех в английском клубе. За время его руководства возникало немало недопониманий с лидерами состава.

Не осталась без внимания и внутренняя политика специалиста. Фред отметил, что Эрик тен Хаг отдавал предпочтение знакомым ему нидерландским футболистам, которые получали больше игрового времени. Эта ситуация вызывала недовольство среди других игроков команды.

Конфликт с Криштиану Роналду и сравнение с другими тренерами

В интервью также была затронута тема Криштиану Роналду. Фред заявил, что между возрастным португальцем и тренером возник серьезный конфликт, в результате чего звезда был отстранен от основного состава. Кроме того, Каземиро, Маркус Рашфорд и сам Фред также сталкивались с различными разногласиями с наставником.

По мнению бразильского полузащитника, стиль управления Эрика тен Хага резко отличался от методов его предыдущих наставников — Уле-Гуннара Сульшера и Жозе Моуринью. Фред отметил способность Сульшера объединять команду, а также подчеркнул искренность и чувство юмора Жозе Моуринью.