Рио Фердинанд жестко ответил критикам из-за ухода Криштиану
Новости о сенсационном уходе легенды мирового футбола Криштиану Роналду из сборной Португалии и завершении его международной карьеры продолжают будоражить спортивный мир! На фоне разногласий с главным тренером Жорже Жезушем в адрес 41-летнего супербомбардира полилась критика, на которую резко ответил бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд.
Выступая в своем подкасте, известный эксперт не скрывал гнева из-за короткой памяти людей и на сухих цифрах доказал беспрецедентное величие Роналду в истории Португалии. Что именно сказал Фердинанд критикам и какого уровня на самом деле была Португалия до Роналду?
«Он провел 3 карьеры мирового уровня в одной жизни!»
Рио Фердинанд выразил глубокое возмущение отношением людей к Роналду:
«Не судите по последним трем-четырем годам»: Эксперт подчеркнул, что многие концентрируются лишь на последних годах футболиста, хотя он и в 41 год забивает поразительное количество голов и демонстрирует фантастическую статистику;
Три отдельные великие карьеры: Фердинанд напомнил, что карьера Криштиану состоит не из простых этапов, а из трех независимых стадий мирового уровня — беспрецедентных триумфов в «Манчестер Юнайтед», «Реале» и «Ювентусе»;
«Где была Португалия?»: Рио открыто заявил, что до появления Роналду сборная даже не регулярно пробивалась на крупные турниры, а о победах и вовсе не приходилось говорить;
«Я требую уважения!»: Бывший защитник настойчиво потребовал от футбольного сообщества относиться к этому живому легендарному игроку хотя бы с капелькой уважения и справедливости.
Цифры, которым нельзя возразить: революция, совершенная Роналду
«Где была Португалия до появления Криштиану Роналду? Чего она вообще добилась? Разве она регулярно выходила на крупные турниры? Не говоря уже о победах. Больше всего меня расстраивает то, что многие судят его только по последним трем-четырем годам. Пожалуйста, проявите хоть немного уважения к этому парню!» — сказал Рио Фердинанд.
Если посмотреть на цифры, ровно 6 из 9 чемпионатов мира, в которых Португалия участвовала за всю свою историю, пришлись на период после дебюта Роналду в 2003 году. 6 из 9 участий в чемпионатах Европы также напрямую приходятся на его эпоху!
Сборная Португалии: Эпоха Роналду и исторические достижения (Таблица)
Показатель / Результат
До эпохи Роналду
Вместе с эпохой Роналду
Участия в чемпионатах мира
Всего 3 раза
Всего 9 раз (6 из них с Роналду)
Участия в чемпионатах Европы
Всего 3 раза
Всего 9 раз (6 из них с Роналду)
Титул чемпиона Европы
0
Чемпион Евро-2016
Кубки Лиги наций
0
2-кратный чемпион (2019, 2025)
Главная мысль Фердинанда
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«К Роналду необходимо проявлять абсолютное уважение!»
Этот разрыв, произошедший на фоне конфликта с главным тренером Жорже Жезушем накануне матча Лиги наций против Дании в Копенгагене (4:2), заставляет весь мир по-новому осмыслить несравненное наследие Роналду в национальной команде.
По вашему мнению, прав ли Рио Фердинанд полностью: забывают ли португальцы и мировой футбол о великих заслугах Роналду перед нацией и проявляют ли к нему неуважение, или же своевременный уход 41-летнего ветерана — это естественное дело?
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