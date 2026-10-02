Рио Фердинанд жестко ответил критикам из-за ухода Криштиану

Новости о сенсационном уходе легенды мирового футбола Криштиану Роналду из сборной Португалии и завершении его международной карьеры продолжают будоражить спортивный мир! На фоне разногласий с главным тренером Жорже Жезушем в адрес 41-летнего супербомбардира полилась критика, на которую резко ответил бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд.

Выступая в своем подкасте, известный эксперт не скрывал гнева из-за короткой памяти людей и на сухих цифрах доказал беспрецедентное величие Роналду в истории Португалии. Что именно сказал Фердинанд критикам и какого уровня на самом деле была Португалия до Роналду?

«Он провел 3 карьеры мирового уровня в одной жизни!»

Рио Фердинанд выразил глубокое возмущение отношением людей к Роналду:

«Не судите по последним трем-четырем годам»: Эксперт подчеркнул, что многие концентрируются лишь на последних годах футболиста, хотя он и в 41 год забивает поразительное количество голов и демонстрирует фантастическую статистику;

Три отдельные великие карьеры: Фердинанд напомнил, что карьера Криштиану состоит не из простых этапов, а из трех независимых стадий мирового уровня — беспрецедентных триумфов в «Манчестер Юнайтед», «Реале» и «Ювентусе»;

«Где была Португалия?»: Рио открыто заявил, что до появления Роналду сборная даже не регулярно пробивалась на крупные турниры, а о победах и вовсе не приходилось говорить;

«Я требую уважения!»: Бывший защитник настойчиво потребовал от футбольного сообщества относиться к этому живому легендарному игроку хотя бы с капелькой уважения и справедливости.

Цифры, которым нельзя возразить: революция, совершенная Роналду

«Где была Португалия до появления Криштиану Роналду? Чего она вообще добилась? Разве она регулярно выходила на крупные турниры? Не говоря уже о победах. Больше всего меня расстраивает то, что многие судят его только по последним трем-четырем годам. Пожалуйста, проявите хоть немного уважения к этому парню!» — сказал Рио Фердинанд.

Если посмотреть на цифры, ровно 6 из 9 чемпионатов мира, в которых Португалия участвовала за всю свою историю, пришлись на период после дебюта Роналду в 2003 году. 6 из 9 участий в чемпионатах Европы также напрямую приходятся на его эпоху!

Сборная Португалии: Эпоха Роналду и исторические достижения (Таблица)

Показатель / Результат До эпохи Роналду Вместе с эпохой Роналду Участия в чемпионатах мира Всего 3 раза Всего 9 раз (6 из них с Роналду) Участия в чемпионатах Европы Всего 3 раза Всего 9 раз (6 из них с Роналду) Титул чемпиона Европы 0 Чемпион Евро-2016 Кубки Лиги наций 0 2-кратный чемпион (2019, 2025) Главная мысль Фердинанда — «К Роналду необходимо проявлять абсолютное уважение!»

Этот разрыв, произошедший на фоне конфликта с главным тренером Жорже Жезушем накануне матча Лиги наций против Дании в Копенгагене (4:2), заставляет весь мир по-новому осмыслить несравненное наследие Роналду в национальной команде.

По вашему мнению, прав ли Рио Фердинанд полностью: забывают ли португальцы и мировой футбол о великих заслугах Роналду перед нацией и проявляют ли к нему неуважение, или же своевременный уход 41-летнего ветерана — это естественное дело?

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