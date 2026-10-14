Будё-Глимт — Дортмунд: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Будё-Глимт — Дортмунд. Начало матча: 15 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Будё-Глимт»: 12. Хайкин Н., 20. Шёвольд Ф., 6. Гундерсен Ю., 5. Алеесами Х. (капитан), 15. Бьёркан Ф., 8. Аукленд С., 7. Берг П., 19. Фет С., 10. Хауге Й., 11. Бломберг О., 9. Хельмерсен А.

Запасные «Будё-Глимт»: 17. Брюнхильдсен О., 1. Лунд Ю., 25. Мяаття И., 22. Мвука Мугиша Ж., 2. Нильсен В., 14. Сальтнес У., 28. Саньянг А., 32. Сольхауг К.

Главный тренер «Будё-Глимт»: Кнутсен К.

Стартовый состав «Дортмунд»: 1. Кобель Г., 22. Гаду Ж., 3. Антон В. (капитан), 5. Бенсебайни Р., 14. Байер М., 25. Верман Й., 7. Беллингем Дж., 24. Свенссон Д., 19. Каретсас К., 40. Инасиу С., 21. Силва Ф.

Запасные «Дортмунд»: 41. Альберт М., 17. Чуквуэмека К., 30. Древес П., 9. Гирасси С., 39. Мане Ф., 33. Майер А., 8. Нмеча Ф., 18. Нванери И., 36. Пратес К., 49. Реджани Л., 26. Рюэрсон Ю., 20. Забитцер М.

Главный тренер «Дортмунд»: Ковач Н.