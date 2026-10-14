Будё-Глимт — Дортмунд: составы и текстовая трансляция

33
5:1 — статистика общих ударов. 1:0 — текущий показатель ударов в створ от обеих команд.
32
Рами Бенсебаини (Дортмунд), похоже, получил небольшое повреждение, но судя по всему, сможет продолжить игру.
31✚
Игра временно остановлена, Рами Бенсебаи (Боруссия Д) получил травму, на поле выходят врачи.
31
Сондре Фет (Будё-Глимт) попытался сделать передачу на Патрика Берга, но его попытку пресек один из защитников.
30
Прекрасные передачи и действия от игроков Будё/Глимт, они комбинируют короткими пасами, создавая возможность для новой атаки.
29
Йенс Хауге (Будё-Глимт) совершил отличный сольный проход, сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной. Но удар получился слишком высоким, и мяч улетел на самые верхние ряды трибун.
27
Йенс Хауге (Будё-Глимт) обыкрал соперников в штрафной, но переборщил с силой передачи на Оле Бломберга.
26
Фредрик Сёволд (Будё-Глимт) отдал длинную передачу на Андреаса Хелмерсена, но защитники сыграли надежно и выбили мяч.
25🟨
Фабио Силва (Дортмунд) получил желтую карточку. Ему нужно быть очень осторожным, так как еще один такой фол может привести к удалению.
24
Никита Хайкин забрал мяч после передачи Константиноса Каретсаса (Дортмунд), и атака прервана.
21
Максимилиан Байер (Дортмунд) быстро ввёл мяч в игру, что позволяет его партнерам получить численное преимущество над защитниками в штрафной.
20
Оле Бломберг (Будё-Глимт) наказан за фол. Урс Шнайдер всё видел и дал свисток.
19
Патрик Берг отдал отличную передачу на Сондре Фета (Будё-Глимт), но его удар из штрафной прошел чуть рядом с правой штангой.
18
Будё/Глимт терпеливо организует атаку, стремясь взломать оборону.
16
В данный момент показатель владения мячом составляет 56:44.
14
Штрафной удар в исполнении Оле Бломберга («Будё-Глимт») не создал опасного момента, так как защитник отлично сыграл и выбил мяч за пределы поля.
13🟨
Эта желтая карточка была справедливой. Подкат в исполнении Жоана Гаду (Дортмунд) получился очень грубым, и Урс Шнайдер без колебаний показал ему «горчичник».
13🟨
Жоан Гаду (Дортмунд) получил предупреждение от арбитра.
13
Йенс Хауге едва не вышел один на один после проникающего паса Сондре Фета, но защитник выбил мяч за пределы поля и отвел угрозу.
12
Вальдемар Антон (Дортмунд) попытался найти партнера по команде, но вложил слишком много сил в передачу, и момент был упущен.
10
Великолепная передача от Фабио Силвы (Дортмунд) на Самуэле Инасио, но они не смогли этим воспользоваться, так как Никита Хайкин вовремя вышел из ворот и завладел мячом.
10
Йенс Хауге (Будё-Глимт) упустил золотой момент. Он пробил с очень близкого расстояния в левый нижний угол, но Грегор Кобель сыграл бдительно и совершил потрясающий сейв!
10
Оле Бломберг (Будё-Глимт) выполнил опасную передачу в штрафную, но мяч был выбит первым защитником.
9
Патрик Берг (Будё-Глимт) получил отличный пас за пределами штрафной и пробил из выгодной позиции, но защитник заблокировал удар.
8
Йенс Хауге (Будё-Глимт) попытался сделать быстрый пас в штрафную, но Андреас Хелмерсен не смог обыграть защиту соперника и потерял мяч.
8
Оле Бломберг (Будё-Глимт) попытался прострелить с края штрафной на партнера по команде во вратарскую, но защитник преградил путь мячу и вынес его из опасной зоны.
7
Андреас Хельмерсен (Будё-Глимт) оказался в офсайде, судья дал свисток и остановил игру.
5
Какой ужасный удар! Рами Бенсебаини (Дортмунд) снова бьет по воротам — на этот раз издалека, но даже с завязанными глазами вряд ли получилось бы хуже. Мяч улетел на трибуны.
5
Дортмунд сейчас контролирует мяч за счет точных передач.
4
После углового Даниэль Свенссон (Дортмунд) ввел мяч в игру, но извлечь выгоду из этого момента не удалось.
3
Константинос Каретсас (Дортмунд) попытался обыграть соперника, после чего мяч вышел за пределы поля. Теперь Дортмунд выполнит угловой.
2
Урс Шнайдер дал свисток, и Андреас Хелмерсен (Будё-Глимт) наказан за фол в атаке. Абсолютно верное решение арбитра.
1
Сондре Фет (Будё-Глимт) отлично сыграл у линии штрафной, нашел свободное пространство и пробил мощно, но мяч пролетел чуть выше перекладины.
1⏱
Началось, сегодняшний матч как раз начинается.
00:01
Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. Бодо/Глимт разводит мяч с центра.
00:00
Сегодняшний матч обслуживает Урс Шнайдер.
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В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.
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Салом, жонли матнли трансляциямизга хуш келибсиз. Ўйиннинг барча қизиқарли вазиятларини ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин, шунда ҳеч нарсани ўтказиб юбормайсиз. Қулай ўтириб олинг ва ўйиндан завқланинг.
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