Будё-Глимт — Дортмунд: составы и текстовая трансляция

·44·Спорт
Будё-Глимт — Дортмунд: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Будё-ГлимтДортмунд. Начало матча: 15 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Будё-Глимт»: 12. Хайкин Н., 20. Шёвольд Ф., 6. Гундерсен Ю., 5. Алеесами Х. (капитан), 15. Бьёркан Ф., 8. Аукленд С., 7. Берг П., 19. Фет С., 10. Хауге Й., 11. Бломберг О., 9. Хельмерсен А.

Запасные «Будё-Глимт»: 17. Брюнхильдсен О., 1. Лунд Ю., 25. Мяаття И., 22. Мвука Мугиша Ж., 2. Нильсен В., 14. Сальтнес У., 28. Саньянг А., 32. Сольхауг К.

Главный тренер «Будё-Глимт»: Кнутсен К.

Стартовый состав «Дортмунд»: 1. Кобель Г., 22. Гаду Ж., 3. Антон В. (капитан), 5. Бенсебайни Р., 14. Байер М., 25. Верман Й., 7. Беллингем Дж., 24. Свенссон Д., 19. Каретсас К., 40. Инасиу С., 21. Силва Ф.

Запасные «Дортмунд»: 41. Альберт М., 17. Чуквуэмека К., 30. Древес П., 9. Гирасси С., 39. Мане Ф., 33. Майер А., 8. Нмеча Ф., 18. Нванери И., 36. Пратес К., 49. Реджани Л., 26. Рюэрсон Ю., 20. Забитцер М.

Главный тренер «Дортмунд»: Ковач Н.

Прямая трансляция LIVE
33
5:1 — статистика общих ударов. 1:0 — текущий показатель ударов в створ от обеих команд.
32
Рами Бенсебаини (Дортмунд), похоже, получил небольшое повреждение, но судя по всему, сможет продолжить игру.
31
Игра временно остановлена, Рами Бенсебаи (Боруссия Д) получил травму, на поле выходят врачи.
31
Сондре Фет (Будё-Глимт) попытался сделать передачу на Патрика Берга, но его попытку пресек один из защитников.
30
Прекрасные передачи и действия от игроков Будё/Глимт, они комбинируют короткими пасами, создавая возможность для новой атаки.
29
Йенс Хауге (Будё-Глимт) совершил отличный сольный проход, сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной. Но удар получился слишком высоким, и мяч улетел на самые верхние ряды трибун.
27
Йенс Хауге (Будё-Глимт) обыкрал соперников в штрафной, но переборщил с силой передачи на Оле Бломберга.
26
Фредрик Сёволд (Будё-Глимт) отдал длинную передачу на Андреаса Хелмерсена, но защитники сыграли надежно и выбили мяч.
25🟨
Фабио Силва (Дортмунд) получил желтую карточку. Ему нужно быть очень осторожным, так как еще один такой фол может привести к удалению.
24
Никита Хайкин забрал мяч после передачи Константиноса Каретсаса (Дортмунд), и атака прервана.
21
Максимилиан Байер (Дортмунд) быстро ввёл мяч в игру, что позволяет его партнерам получить численное преимущество над защитниками в штрафной.
20
Оле Бломберг (Будё-Глимт) наказан за фол. Урс Шнайдер всё видел и дал свисток.
19
Патрик Берг отдал отличную передачу на Сондре Фета (Будё-Глимт), но его удар из штрафной прошел чуть рядом с правой штангой.
18
Будё/Глимт терпеливо организует атаку, стремясь взломать оборону.
16
В данный момент показатель владения мячом составляет 56:44.
14
Штрафной удар в исполнении Оле Бломберга («Будё-Глимт») не создал опасного момента, так как защитник отлично сыграл и выбил мяч за пределы поля.
13🟨
Эта желтая карточка была справедливой. Подкат в исполнении Жоана Гаду (Дортмунд) получился очень грубым, и Урс Шнайдер без колебаний показал ему «горчичник».
13🟨
Жоан Гаду (Дортмунд) получил предупреждение от арбитра.
13
Йенс Хауге едва не вышел один на один после проникающего паса Сондре Фета, но защитник выбил мяч за пределы поля и отвел угрозу.
12
Вальдемар Антон (Дортмунд) попытался найти партнера по команде, но вложил слишком много сил в передачу, и момент был упущен.
10
Великолепная передача от Фабио Силвы (Дортмунд) на Самуэле Инасио, но они не смогли этим воспользоваться, так как Никита Хайкин вовремя вышел из ворот и завладел мячом.
10
Йенс Хауге (Будё-Глимт) упустил золотой момент. Он пробил с очень близкого расстояния в левый нижний угол, но Грегор Кобель сыграл бдительно и совершил потрясающий сейв!
10
Оле Бломберг (Будё-Глимт) выполнил опасную передачу в штрафную, но мяч был выбит первым защитником.
9
Патрик Берг (Будё-Глимт) получил отличный пас за пределами штрафной и пробил из выгодной позиции, но защитник заблокировал удар.
8
Йенс Хауге (Будё-Глимт) попытался сделать быстрый пас в штрафную, но Андреас Хелмерсен не смог обыграть защиту соперника и потерял мяч.
8
Оле Бломберг (Будё-Глимт) попытался прострелить с края штрафной на партнера по команде во вратарскую, но защитник преградил путь мячу и вынес его из опасной зоны.
7
Андреас Хельмерсен (Будё-Глимт) оказался в офсайде, судья дал свисток и остановил игру.
5
Какой ужасный удар! Рами Бенсебаини (Дортмунд) снова бьет по воротам — на этот раз издалека, но даже с завязанными глазами вряд ли получилось бы хуже. Мяч улетел на трибуны.
5
Дортмунд сейчас контролирует мяч за счет точных передач.
4
После углового Даниэль Свенссон (Дортмунд) ввел мяч в игру, но извлечь выгоду из этого момента не удалось.
3
Константинос Каретсас (Дортмунд) попытался обыграть соперника, после чего мяч вышел за пределы поля. Теперь Дортмунд выполнит угловой.
2
Урс Шнайдер дал свисток, и Андреас Хелмерсен (Будё-Глимт) наказан за фол в атаке. Абсолютно верное решение арбитра.
1
Сондре Фет (Будё-Глимт) отлично сыграл у линии штрафной, нашел свободное пространство и пробил мощно, но мяч пролетел чуть выше перекладины.
1
Началось, сегодняшний матч как раз начинается.
00:01
Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. Бодо/Глимт разводит мяч с центра.
00:00
Сегодняшний матч обслуживает Урс Шнайдер.
00:00
В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.
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Будё-ГлимтДортмундЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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