«Построим лучший клуб в мире!»: Громкое заявление главного тренера «Арсенала»
Действующий чемпион Английской Премьер-лиги, северолондонский «Арсенал» обнародовал масштабный стратегический план, нацеленный на покорение мировой футбольной вершины. Прошлым летом «канониры» положили конец 20-летней паузе, длившейся ровно с 2004 года, подняв над головой чемпионский кубок АПЛ и во второй раз в истории клуба дойдя до финала Лиги чемпионов, однако останавливаться на достигнутых успехах они не намерены.
В развернутом интервью авторитетному изданию «Sky Sports» главный тренер Микель Артета заявил, что его главная цель — не просто установить гегемонию в Англии, а построить самую могущественную команду планеты: «У нас есть среднесрочные и долгосрочные цели. Они заключаются в создании лучшего клуба в мире. Мы должны стремиться к этому, в этом нет никаких сомнений!» — подчеркнул испанский специалист. Артета пояснил, что решающими факторами для выхода на этот глобальный уровень являются высокие амбиции владельцев клуба, прочное единение между игроками и болельщиками, а также ежедневный неустанный труд.
Итак, сможет ли «Арсенал» превратиться в Европе и мире в безусловного лидера вроде «Реала» или «Манчестер Сити», на какую новую ступень вступает проект Артеты и каким вызовом для континентальных грандов станут эти притязания лондонцев?
«Пришло время стать лучшими на планете»: Стратегический план Артеты
Программные мысли главного тренера, опубликованные через «Sky Sports»:
«Клуб №1 в мире»: Микель Артета твердо заявил, что главной стратегической задачей клуба является формирование сильнейшей и непобедимой футбольной машины в мире;
Неустанный ежедневный труд: Специалист подчеркнул, что такого глобального уровня можно достичь не только громкими словами, но и благодаря вниманию к каждой мелкой детали на тренировках и непрерывному труду;
Амбиции владельцев и руководства: Тренер выразил полную уверенность в том, что у владельцев клуба хватит мотивации и воли вывести команду на уровень суперклуба как в финансовом, так и в организационном плане;
Единая экосистема: Создание сотрудниками, тренерами, игроками и миллионами фанатов на стадионе единой среды ради общей цели было названо залогом побед.
Проклятие 2004 года пало: Исторический взлет «канониров»
Феноменальные результаты «Арсенала» в прошлом сезоне:
Чемпион АПЛ: Команда впервые со времен эпохи легендарного «непобедимого Арсенала» с 2004 года завоевала золотые медали Английской Премьер-лиги;
Европейский финал: Лондонский клуб во второй раз в своей истории дошел до финала самого престижного турнира континента — Лиги чемпионов, доказав свое пребывание в элите Европы;
Устойчивый прогресс: Клуб, еще несколько лет назад находившийся в пучине кризиса, благодаря тактической дисциплине Артеты и ставке на молодых талантов превратился в самый востребованный бренд мира.
Требования новой эры: Как «Арсенал» добьется этой цели?
Оценки спортивных аналитиков относительно грандиозного плана Артеты:
Смелость на трансферном рынке: Для выхода на абсолютное 1-е место северным лондонцам необходимо продолжать привлекать самых дорогих и высококлассных звезд мира;
Сохранение чемпионского духа: Защищать чемпионский титул на протяжении многих лет — гораздо более сложная задача, чем стать чемпионом однажды;
Необходимость международного титула: Для достижения статуса «лучшего клуба мира» «Арсенал» обязательно должен поднять над головой главный кубок Лиги чемпионов.
Это громкое заявление Микеля Артеты показало, что период долгих ожиданий для «Арсенала» полностью завершился, и теперь клуб борется исключительно за абсолютный трон мирового футбола.
По вашему мнению, действительно ли Микель Артета сможет превратить ставшего чемпионом Англии «Арсенал» в лучший и сильнейший клуб мира? Способны ли «канониры» в этом сезоне защитить свое чемпионство в АПЛ и параллельно выиграть Лигу чемпионов? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором этого амбициозного заявления главного тренера «Арсенала» со всеми фанатами Премьер-лиги и футбола!
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