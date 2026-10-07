10 футболистов Английской Премьер-лиги, чья стоимость «резко взлетела».....

·69·Спорт
10 футболистов Английской Премьер-лиги, чья стоимость «резко взлетела».....

Трансфермаркт, один из самых авторитетных порталов мирового футбольного рынка, обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в Английской Премьер-лиге. По результатам последней оценки был сформирован специальный рейтинг, состоящий из 10 игроков чемпионата, чья личная стоимость резко возросла и чей финансовый рост оказался наибольшим.

Верхушку списка занимают звездные представители «Манчестер Сити». Трансферная стоимость двух лидеров команды — аргентинского полузащитника Энсо Фернандеса и французского плеймейкера Райана Шерки — уверенно преодолела отметку в 100 миллионов евро.

Звезды «Манчестер Сити» и «Челси» в первой тройке

Самые дорогие позиции рейтинга достались игрокам, претендующим на статус элиты мирового футбола:

  • Энсо Фернандес — абсолютный лидер: в качестве главного дирижера центра поля «Манчестер Сити» он увеличил свою стоимость ровно до 120 миллионов евро, прочно закрепившись в числе самых дорогих футболистов АПЛ;

  • Резкий скачок Райана Шерки: французский атакующий полузащитник, оказавшийся в фокусе внимания грандов в текущем сезоне и показывающий яркую игру на поле, оценен в 110 миллионов евро;

  • Жоао Педро в клубе «сотниников»: благодаря стабильной игре нападающего «Челси» его трансферная стоимость поднялась до 100 миллионов евро.

Взрыв молодых талантов: будущее «Арсенала», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»

В оставшейся части списка расположились восходящие молодые таланты Премьер-лиги и новые лидеры своих команд:

  • Активы «Тоттенхэма» и «Борнмута» стоимостью по 70 миллионов: Матеуш Фернандеш («Тоттенхэм») и Алекс Скотт («Борнмут») дополнили первую пятерку с ценником в 70 миллионов евро каждый;

  • Молодая академия «Арсенала»: два юных таланта «канониров» — Майлз Льюис-Скелли (65 млн евро) и Макс Доуман (50 млн евро) вошли в топ-10;

  • Признание новых имен: форвард «Ньюкасла» Матиас Фернандес-Пардо оценен в 55 миллионов евро, а новая надежда «Ливерпуля» Рио Нгумоха и выступающий за «Астон Виллу» Ибраим Мбайе — в 50 миллионов евро.

10 футболистов АПЛ, прибавивших в цене больше всего по версии Трансфермаркт:

  1. Энсо ФернандесМанчестер Сити») — 120 млн евро

  2. Райан Шерки («Манчестер Сити») — 110 млн евро

  3. Жоао Педро («Челси») — 100 млн евро

  4. Матеуш Фернандеш («Тоттенхэм») — 70 млн евро

  5. Алекс Скотт («Борнмут») — 70 млн евро

  6. Майлз Льюис-Скелли («Арсенал») — 65 млн евро

  7. Матиас Фернандес-Пардо («Ньюкасл») — 55 млн евро

  8. Макс Доуман («Арсенал») — 50 млн евро

  9. Рио Нгумоха («Ливерпуль») — 50 млн евро

  10. Ибраим Мбайе («Астон Вилла») — 50 млн евро

Специалисты отмечают, что столь резкий рост цен коренным образом изменит не только личную статистику игроков, но и стратегии грандов Премьер-лиги на приближающемся зимнем и летнем трансферных рынках.

Манчестер СитиЧелсиТоттенхэмTransfermarkt
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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