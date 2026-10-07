10 футболистов Английской Премьер-лиги, чья стоимость «резко взлетела».....
Трансфермаркт, один из самых авторитетных порталов мирового футбольного рынка, обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в Английской Премьер-лиге. По результатам последней оценки был сформирован специальный рейтинг, состоящий из 10 игроков чемпионата, чья личная стоимость резко возросла и чей финансовый рост оказался наибольшим.
Верхушку списка занимают звездные представители «Манчестер Сити». Трансферная стоимость двух лидеров команды — аргентинского полузащитника Энсо Фернандеса и французского плеймейкера Райана Шерки — уверенно преодолела отметку в 100 миллионов евро.
Звезды «Манчестер Сити» и «Челси» в первой тройке
Самые дорогие позиции рейтинга достались игрокам, претендующим на статус элиты мирового футбола:
Энсо Фернандес — абсолютный лидер: в качестве главного дирижера центра поля «Манчестер Сити» он увеличил свою стоимость ровно до 120 миллионов евро, прочно закрепившись в числе самых дорогих футболистов АПЛ;
Резкий скачок Райана Шерки: французский атакующий полузащитник, оказавшийся в фокусе внимания грандов в текущем сезоне и показывающий яркую игру на поле, оценен в 110 миллионов евро;
Жоао Педро в клубе «сотниников»: благодаря стабильной игре нападающего «Челси» его трансферная стоимость поднялась до 100 миллионов евро.
Взрыв молодых талантов: будущее «Арсенала», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»
В оставшейся части списка расположились восходящие молодые таланты Премьер-лиги и новые лидеры своих команд:
Активы «Тоттенхэма» и «Борнмута» стоимостью по 70 миллионов: Матеуш Фернандеш («Тоттенхэм») и Алекс Скотт («Борнмут») дополнили первую пятерку с ценником в 70 миллионов евро каждый;
Молодая академия «Арсенала»: два юных таланта «канониров» — Майлз Льюис-Скелли (65 млн евро) и Макс Доуман (50 млн евро) вошли в топ-10;
Признание новых имен: форвард «Ньюкасла» Матиас Фернандес-Пардо оценен в 55 миллионов евро, а новая надежда «Ливерпуля» Рио Нгумоха и выступающий за «Астон Виллу» Ибраим Мбайе — в 50 миллионов евро.
10 футболистов АПЛ, прибавивших в цене больше всего по версии Трансфермаркт:
Энсо Фернандес («Манчестер Сити») — 120 млн евро
Райан Шерки («Манчестер Сити») — 110 млн евро
Жоао Педро («Челси») — 100 млн евро
Матеуш Фернандеш («Тоттенхэм») — 70 млн евро
Алекс Скотт («Борнмут») — 70 млн евро
Майлз Льюис-Скелли («Арсенал») — 65 млн евро
Матиас Фернандес-Пардо («Ньюкасл») — 55 млн евро
Макс Доуман («Арсенал») — 50 млн евро
Рио Нгумоха («Ливерпуль») — 50 млн евро
Ибраим Мбайе («Астон Вилла») — 50 млн евро
Специалисты отмечают, что столь резкий рост цен коренным образом изменит не только личную статистику игроков, но и стратегии грандов Премьер-лиги на приближающемся зимнем и летнем трансферных рынках.
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