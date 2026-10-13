Неожиданный гость на «Этихаде»: придет ли Гвардиола на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ»?

·58·Спорт
Неожиданный гость на «Этихаде»: придет ли Гвардиола на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ»?

Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити» Энцо Мареска принял участие в пресс-конференции перед центральным матчем в рамках Лиги чемпионов УЕФА против французского «ПСЖ». На мероприятии итальянский специалист внес ясность в сообщения о том, что бывший наставник команды и легенда клуба Хосеп Гвардиола может посетить это принципиальное противостояние со стадиона.

Появление самого успешного тренера в истории «горожан» на матче своей бывшей команды вызывает огромный интерес среди болельщиков и футбольной общественности.

«Волнительное событие для болельщиков»: Мареска о планах Пепа

Энцо Мареска следующим образом оценил свои взаимоотношения с испанским специалистом и вероятность его предстоящего визита:

  • Последний разговор: «Я общался с ним после дерби против “Манчестер Юнайтед”. Поэтому я точно не знаю, какие у него планы именно сейчас»;

  • База или сразу стадион: «Приедет ли он прямо на стадион “Этихад” или сначала заглянет на тренировочную базу команды — у меня нет точной информации и об этом»;

  • Огромное уважение: «Это очень волнительное событие для каждого, особенно для наших болельщиков. Но пока неизвестно, каков точный план Пепа», — подчеркнул наставник команды.

Гвардиола долгие годы руководил «Манчестер Сити», выведя клуб на вершину английского и европейского футбола, а также впервые в истории клуба завоевав главный трофей Лиги чемпионов.

Детали матча и время начала

  • Турнир: Лига чемпионов УЕФА, центральный поединок;

  • Команды: «Манчестер Сити» — «ПСЖ»;

  • Место проведения: город Манчестер, стадион «Этихад»;

  • Время начала: Встреча начнется 14 октября в 00:00 по ташкентскому времени.

Ожидается, что данное противостояние между двумя европейскими гигантами станет одним из самых долгожданных и бескомпромиссных матчей тура.

Энцо МарескаПСЖМанчестер СитиЛига чемпионов УЕФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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