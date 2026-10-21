Комо — Манчестер Юнайтед: составы и текстовая трансляция
Лига чемпионов: Комо — Манчестер Юнайтед. Начало матча: 21 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Комо»: 1. Бюте Ж., 20. Батурина М., 27. Коуту Я., 7. Да Кунья Л. (капитан), 9. Дувикас А., 2. Кемпф М. О., 6. Милья Л., 10. Пас Н., 5. Перроне М., 4. Рамон Ж., 3. Валье А.
Запасные «Комо»: 8. Какере М., 13. Доссена А., 12. Джинелли Л., 16. Кайки, 30. Либерали М., 21. Риччи С., 97. Санчес Р., 28. Смолчич И.
Главный тренер «Комо»: Фабрегас С.
Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: 1. Ламменс С., 17. Андрей Сантос, 10. Кунья М., 2. Далот Д., 4. де Лигт М., 8. Фернандеш Б. (капитан), 5. Магуайр Г., 3. Мазрауи Н., 19. Мбемо Б., 7. Маунт М., 18. Тилеманс Ю.
Запасные «Манчестер Юнайтед»: 41. Амасс Х., 57. Армер Д., 20. Балеба К., 12. Дарлоу К., 16. Диалло А., 38. Флетчер Дж., 39. Флетчер Т., 22. Хитон Т., 56. Камасон Дж., 31. Лейси Ш., 27. Томпсон Т., 11. Зиркзее Дж.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»: Каррик М.
Комментарии 0
…