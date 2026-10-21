Комо — Манчестер Юнайтед: составы и текстовая трансляция

·5·Спорт
Комо — Манчестер Юнайтед: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: КомоМанчестер Юнайтед. Начало матча: 21 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Комо»: 1. Бюте Ж., 20. Батурина М., 27. Коуту Я., 7. Да Кунья Л. (капитан), 9. Дувикас А., 2. Кемпф М. О., 6. Милья Л., 10. Пас Н., 5. Перроне М., 4. Рамон Ж., 3. Валье А.

Запасные «Комо»: 8. Какере М., 13. Доссена А., 12. Джинелли Л., 16. Кайки, 30. Либерали М., 21. Риччи С., 97. Санчес Р., 28. Смолчич И.

Главный тренер «Комо»: Фабрегас С.

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: 1. Ламменс С., 17. Андрей Сантос, 10. Кунья М., 2. Далот Д., 4. де Лигт М., 8. Фернандеш Б. (капитан), 5. Магуайр Г., 3. Мазрауи Н., 19. Мбемо Б., 7. Маунт М., 18. Тилеманс Ю.

Запасные «Манчестер Юнайтед»: 41. Амасс Х., 57. Армер Д., 20. Балеба К., 12. Дарлоу К., 16. Диалло А., 38. Флетчер Дж., 39. Флетчер Т., 22. Хитон Т., 56. Камасон Дж., 31. Лейси Ш., 27. Томпсон Т., 11. Зиркзее Дж.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»: Каррик М.

КомоМанчестер ЮнайтедЛига чемпионов
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Бруну Фернандеш готовится к манчестерскому дерби на фоне опасений по поводу травмыБруну Фернандеш готовится к манчестерскому дерби на фоне опасений по поводу травмы12 сентября 15:33Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш получил травму перед дербиКапитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш получил травму перед дерби11 сентября 13:38Дани Карвахаль может перейти в «Комо»: Фабрегас нацелился на звезд «Реал Мадрида»Дани Карвахаль может перейти в «Комо»: Фабрегас нацелился на звезд «Реал Мадрида»12 июня 15:50Сеск Фабрегас вывел Комо в Лигу чемпионовСеск Фабрегас вывел Комо в Лигу чемпионов25 мая 22:51Рио Фердинанд посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать Роберта ЛевандовскогоРио Фердинанд посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать Роберта Левандовского26 мая 20:38Майкл Кэррик назначен главным тренером Манчестер ЮнайтедМайкл Кэррик назначен главным тренером Манчестер Юнайтед22 мая 16:54
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес