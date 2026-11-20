«Реал Мадрид» планирует вернуть в команду аргентинского полузащитника Нико Паса, который ярко проявляет себя в «Комо». Однако планы мадридцев на талантливого футболиста могут не совпасть с его собственными ожиданиями. Пас хочет получить гарантии регулярного места в основном составе, прежде чем согласиться на возвращение в «Реал».

Мадридский клуб прекрасно осведомлен о потенциале молодого игрока и имеет возможность выкупить его обратно. Но для Нико Паса одной лишь футболки «Реала» недостаточно. Его роль на поле и регулярная игровая практика играют ключевую роль в принятии решения о будущем.

Как сообщает издание Эл Дебате, аргентинский полузащитник хочет прояснить вопрос со своим местом в основе до того, как решится на возвращение в «Реал». Он не желает мириться со статусом игрока, который постоянно остается в запасе.

Нико Пас требует игровой практики в «Реале»

Позиция Паса понятна: на важном этапе своей карьеры он хочет получать регулярную игровую практику. Несмотря на привлекательность возвращения в топ-клуб, борьбы за трофеи и участия в футболе высокого уровня, для игрока решающее значение имеет его непосредственное участие в матчах.