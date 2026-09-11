Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш получил травму перед дерби

·30·Спорт
Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш получил травму перед дерби

Манчестер Юнайтед несмотря на крупную победу команды над азербайджанским клубом Сабах в рамках Лиги чемпионов, после матча появились тревожные новости. По данным иксбт.ком и спортивных изданий, капитан команды Бруну Фернандеш сильно хромал, покидая стадион. Эта ситуация вызвала беспокойство у болельщиков и тренерского штаба перед предстоящим важным манчестерским дерби. Об этом сообщает портал Goal.com.

Матч на стадионе Олд Траффорд прошел для английского клуба успешно, хозяева забили четыре безответных мяча. Помимо Матеуса Куньи, Беньямина Шешко и Лисандро Мартинеса, в протокол матча вписал свое имя и сам Бруну Фернандеш. Однако после финального свистка в социальных сетях быстро распространились видео, на которых видно, как португальский полузащитник покидает стадион в сопровождении медицинского персонала, стараясь не наступать на одну ногу.

Победная игра и общее состояние команды

Хотя вероятность травмы капитана омрачила настроение болельщиков, тренерский штаб старается сосредоточиться на позитивных аспектах игры. Команда действовала очень остро и точно в линии атаки, продемонстрировав уверенный футбол. Также было отмечено, что надежная игра в обороне и «сухой» матч станут важным фундаментом на оставшуюся часть сезона.

На послематчевой пресс-конференции особое внимание было уделено качеству игры команды. Было подчеркнуто, что, несмотря на то, что результаты на старте сезона пока не соответствуют ожиданиям, качество игры свидетельствует о положительной динамике. Тренер с удовлетворением отметил, что по сравнению с прошлым сезоном команда тактически изменилась и раскрывает новые грани своего потенциала.

Опасения перед дерби

В настоящее время все внимание приковано к результатам медицинского обследования Бруну Фернандеша. Если травма опытного футболиста окажется серьезной, это станет тяжелой потерей для команды перед игрой против Манчестер Сити. Тем не менее, тренерский штаб заявляет, что намерен продолжать планомерную работу и не отступать от курса на повышение качества игры.

Манчестер ЮнайтедБруну ФернандешЛига чемпионовМанчестерское дербиФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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