Бруну Фернандеш готовится к манчестерскому дерби на фоне опасений по поводу травмы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик объяснил причины, по которым он оставил капитана Бруну Фернандеша на поле на все девяносто минут в матче Лиги чемпионов против «Сабах ФК». Видео, на которых португальский полузащитник прихрамывает после игры на «Олд Траффорд», вызвали серьезное беспокойство у болельщиков и усилили давление на главного тренера перед предстоящим дерби с «Манчестер Сити». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, 32-летний Фернандеш, который с начала текущего сезона играет в очень плотном графике, провел на поле каждую минуту в четырех стартовых матчах «Манчестер Юнайтед». За этот короткий период он успел записать на свой счет четыре гола, включая важный мяч в крупной победе над «Сабах ФК» со счетом 4:0. Однако столь высокая нагрузка не могла не сказаться на физическом состоянии футболиста.

Объяснения Майкла Каррика и проблемы с составом

На послематчевой пресс-конференции Майкл Каррик признал, что тренерский штаб планировал ротацию состава, но ход игры и ситуация на поле вынудили оставить Фернандеша до конца. По его словам, решение было принято из-за ограниченного количества замен и тактических потребностей во втором тайме.

«У нас было всего пять замен, и нам пришлось принимать определенные решения», — сказал Каррик. Тренер добавил, что прекрасно понимает, что его капитан играет слишком много и нуждается в отдыхе, и что в будущем тренерский штаб будет работать над распределением нагрузки, исходя из возможностей состава.

Потери перед манчестерским дерби

Помимо состояния Фернандеша, команду беспокоят проблемы в линии обороны после матча с «Сабах ФК». В частности, Люк Шоу не был включен в заявку на эту встречу, и его участие в предстоящем матче против «Манчестер Сити» остается под вопросом.

Каррик осторожно высказался о состоянии игрока сборной Англии, подчеркнув, что они старались поберечь его перед игрой и не хотели рисковать. Ожидается, что процесс восстановления защитника и его физическое состояние прояснятся в день дерби. Для «Красных дьяволов» сохранение стабильности и баланса физической готовности игроков перед матчем с «горожанами» имеет решающее значение.