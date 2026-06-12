Дани Карвахаль может перейти в «Комо»: Фабрегас нацелился на звезд «Реал Мадрида»

Итальянский клуб «Комо» рассматривает кандидатуру Дани Карвахаля с целью усиления состава перед своим первым в истории сезоном в Лиге чемпионов. Главный тренер команды Сеск Фабрегас хочет укрепить линию обороны, подписав опытного защитника. После того как Дани Карвахаль объявил об уходе из «Реал Мадрида», он получил ряд предложений от зарубежных клубов, однако «Комо» может предложить ему возможность участия в самом престижном турнире Европы. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Фабрегас нацелился не только на ветеранов, но и на талантливых воспитанников академии «Реал Мадрида». В частности, нападающий Гонсало Гарсия и полузащитник Сесар Паласиос вошли в число главных трансферных целей клуба. Руководство «Комо» планирует строить будущее команды и повышать атакующий потенциал за счет этих молодых игроков. Несмотря на то, что в прошлом сезоне Гонсало Гарсия получал мало игрового времени, он демонстрировал результативную игру.

Трансферная стратегия клуба также связана с вероятным уходом Нико Паса. Согласно сообщениям, Нико Пас может вернуться в состав «Реал Мадрида», что создаст серьезную брешь в полузащите «Комо». По этой причине Фабрегас пытается найти баланс между молодыми талантами и игроками с победным опытом, такими как Дани Карвахаль.

Ожидается, что «Комо» предложит «Реал Мадриду» процент от последующей продажи или право обратного выкупа, чтобы снизить цену в переговорах по трансферу Гонсало Гарсии. Итальянский клуб активно работает над формированием конкурентоспособного состава, отвечающего требованиям Лиги чемпионов.