Мечта маленькой Элы сбылась: в небо выпустили тысячи шаров

В Турции перед матчем между командами «Трабзонспор» и «Галатасарай» прошло трогательное мероприятие для маленькой Элы. Одна из мечт девочки, победившей рак и прошедшей через тяжелый процесс лечения, была исполнена. Об этом сообщил официальный сайт клуба «Трабзонспор».

19 сентября на стадионе «Папара Парк» в Трабзоне в рамках мероприятия в небо для Элы были выпущены тысячи шаров. Эта инициатива была организована при поддержке ассоциации «Бириниз Бин Олсун».

Сообщается, что после завершения лечения Эла рассказала о своих маленьких, но искренних желаниях. Она хотела сумочку, Лего, обувь, велосипед и много воздушных шаров. Для реализации ее желаний проявили инициативу волонтеры и команда «Трабзонспор».

Запуск тысяч шаров в небо на стадионе перед матчем против «Галатасарая» стал незабываемым моментом для Элы. Девочка также приняла участие в предматчевой церемонии вместе с футболистами.