Матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем» (Беэр-Шева) был прерван на 35 минут из-за серьезных беспорядков на трибунах стадиона. После длительной паузы игра была возобновлена, и стамбульская команда одержала победу со счетом 2:1.

Перенос матча в Грузию и столкновения на трибунах

Причина нейтрального поля: По просьбе турецких властей и из-за отсутствия гарантий безопасности для израильского клуба УЕФА принял решение перенести этот матч на нейтральную территорию — в Грузию .

Начало конфликта: На 25-й минуте встречи при счете 0:0 один из турецких болельщиков поднял на трибуне флаг Палестины. Когда стюарды стадиона попытались отобрать флаг, фанаты «Бешикташа» массово вмешались, чтобы защитить его.

Вмешательство полиции и пауза: В ходе возникших беспорядков болельщики начали вырывать кресла стадиона и бросать их в сторону сотрудников грузинской полиции. В ответ правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ, а главный арбитр из соображений безопасности остановил игру на 35 минут.

Детали матча

Показатели Детали Этап турнира Лига Европы, общий этап, 5-й тур Результат матча «Бешикташ» 2:1 «Хапоэль» (Беэр-Шева) Место проведения Грузия (перенесено на нейтральное поле по решению УЕФА) Время остановки На 25-й минуте (при счете 0:0), пауза длилась 35 минут

Как вы считаете, какие дисциплинарные меры может применить УЕФА к клубу «Бешикташ» после этих событий?

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