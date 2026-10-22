Целе — Зальцбург: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Целе — Зальцбург. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Целе»: 1. Лебан З., 2. Сирвис П., 44. Бейгер Л., 6. Тутышкинас А., 11. Авдили М., 10. Сешлар С., 19. Забуковник М. (капитан), 8. Квешич М., 25. Туша В., 9. Крамер Б., 7. Вербич Б.

Запасные «Целе»: 13. Даниэль П., 20. Дионку А., 91. Дукули И., 23. Фрелих Ж., 4. Хрка Д., 77. Иваншек М., 12. Колар Л., 33. Кутрис Л., 47. Кучис А., 31. Суховршник Д., 15. Зужек Ж.

Главный тренер «Целе»: Желькович Ж.

Стартовый состав «Зальцбург»: 52. Завишицки К., 39. Моргалла Л., 44. Бома К., 21. Дрекслер Т., 31. Шмид Д., 32. Барри А., 7. Тохумджу У., 23. Реджич Д., 8. Китано С., 11. Вертессен Й., 9. Табакович Х. (капитан).

Запасные «Зальцбург»: 33. Камара А., 5. Диабате С., 30. Диаките Г., 1. Фрюхтль К., 19. Конате И., 13. Кретциг Ф., 22. Лайнер Ш., 35. Линдстрём Й., 15. Мазурек Б., 4. Мелльберг Й., 41. Сарчевич Н., 47. Забрански В.

Главный тренер «Зальцбург»: Рёль Д.