Целе — Зальцбург: составы и текстовая трансляция

59
Ветон Туша (Целе) оказался в офсайде.
58
Йеспер Линдстрём (Зальцбург) попытался обострить ситуацию у ворот, прострелив в штрафную, но защитники легко справились с угрозой. Мяч ушел за пределы поля, и Целе выполнит удар от ворот.
57
Зальцбург сейчас контролирует мяч, выполняя точные передачи между игроками.
54
Джон Брукс отлично видел эпизод и зафиксировал нарушение правил со стороны Блажа Крамера («Целе»).
52
Харис Табакович (Зальцбург) исполняет штрафной удар.
50⚽1-2
Блаж Крамер (Целе) обыграл защитников в штрафной и отправил мяч в сетку, это был поистине великолепный сольный проход.
49🔁
Дэнни Рёль решил сделать замену. Бартош Мазурек выходит на поле вместо Умута Тохумджу (Зальцбург).
48
А теперь можем взглянуть на статистику, счет по ударам в створ 1:2.
46🔁
Дэнни Рёль решил освежить игру. Вместо Умута Тохумджу на поле выходит Бартош Мазурек (Зальцбург).
46🔁
Арбитр сигнализирует о замене, Йеспер Линдстрём («Зальцбург») выходит на поле вместо Йорбе Вертессена.
46⚽0-2
Гол! Дамир Реджич отдал пас Йесперу Линдстрему («Зальцбург»), и тот отправил мяч в пустые ворота. Счёт 0:2.
46⏱
Судья Джон Брукс дал свисток о начале второго тайма.
45+2⏱
Судья дает свисток об окончании первого тайма, и команды отправляются в раздевалки.
45+1
Доминик Шмид (Зальцбург) выполнил штрафной удар в штрафную площадь, но первый защитник легко вынес мяч.
45+1
Четвертый судья добавил 1 минуту к основному времени матча.
44
Йорбе Вертессен (Зальцбург) подал угловой, но мяч попал в голову игроку соперника.
44
Абубакар Барри (Зальцбург) получил отличную передачу и имел несколько вариантов, но решил пробить издалека. Мяч летел в левый нижний угол, но Жан Лебан сыграл надежно и легко забрал мяч. Судья и его помощник указали на угловой. У Зальцбурга будет возможность создать опасный момент у ворот соперника.
43🟨
Пиюс Сирвис (Целе) грубо сыграл против соперника и был недоволен тем, что арбитр справедливо показал ему желтую карточку.
42VAR
После проверки ВАР судья показал, что ПЕНАЛЬТИ НЕТ, игра продолжается.
41
Ветон Туша (Целе) нарушил правила. Джон Брукс остановил игру и принял решение.
41
Ветон Туша (Целе) нарушил правила, и Джон Брукс дал свисток.
41
Беньямин Вербич (Целе) упал после столкновения с защитником, требуют пенальти. Все игроки побежали к судье, но тот оставил апелляции без внимания. Игра продолжается.
41VAR
В игре пауза, и, похоже, судья Джон Брукс получил сигнал в наушник — он собирается проверить с помощью ВАР предыдущую претензию «Целе» на пенальти. Это может быть очень интересно!
39
Милот Авдили отдал отличный пас вперед, мяч перелетел через защитников и прилетел к Свиту Сешляру (Целе), но тот неточно пробил головой, и мяч прошел выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, игра возобновится ударом от ворот Зальцбурга.
35🟨
Дамир Реджич (Зальцбург) облегчил арбитру задачу показать ему желтую карточку.
35
Ветон Туша («Целе») попытался обыграть соперника, но мяч вынесли.
34
Мяч ушел за боковую линию. Целе вводит мяч в игру.
32🟨
Это жёлтая карточка! Артемиюс Тутскинас («Целе») недоволен решением, но с нашей точки зрения ситуация была очевидной.
29
Дамир Реджич (Зальцбург) совершил сольный проход, но защитник соперника остановил его, не позволив создать опасный момент.
27
Ветон Туша (Целе) принял точный низовой пас и сразу пробил по воротам. К сожалению, мяч попал лишь в левую штангу.
25
Артемиюс Тутскинас («Целе») нарушил правила в подкате против соперника.
23
Точный короткий пас Дамира Реджича вывел Хариса Табаковича (Зальцбург) на свободное пространство в штрафной, но он пробил выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, игра возобновится ударом от ворот Целе.
22
В данный момент владение мячом составляет 40:60.
18
Харис Табакович (Зальцбург) нарушил правила в борьбе за мяч с соперником.
14
Артемиюс Тутискинас (Целе) пошел в подкат против соперника и сбил его. Джон Брукс остановил игру и мог показать ему карточку, но в итоге ограничился лишь устным предупреждением.
13
Игроки «Зальцбурга» перепасовываются короткими передачами.
11
Абубакар Барри (Зальцбург) сыграл рукой в штрафной площади, но арбитр проигнорировал этот эпизод и продолжил игру. Пенальти нет!
9⚽0-1
Гол! Дамир Реджич отдал пас Соте Китано (Зальцбург) у линии штрафной, и тот прекрасным ударом отправил мяч в нижний левый угол ворот. Счёт 0:1.
8
Милот Авдили («Целе») догнал мяч после передачи и пробил из-за пределов штрафной, но его удар прошел значительно мимо левой штанги. Мяч ушел за пределы поля, и «Зальцбург» возобновдит игру ударом от ворот.
7
Доминик Шмид (Зальцбург) выполнил штрафной удар в штрафную площадь. Однако защита соперника ликвидировала угрозу, не позволив никому пробить.
6✚
Блаж Крамер (Целе) получил травму и лежит на поле, арбитр остановил игру для оказания медицинской помощи.
5
Сота Китано («Зальцбург») обыграл соперника, но не смог сделать прострел партнёру по команде. Мяч ушел за пределы поля, и судья назначил удар от ворот «Целье».
3
Умут Тохумджу (Зальцбург) вёл жесткую борьбу, и Джон Брукс свистнул из-за фола.
1⏱
Матч только что начался.
00:01
Игроки на поле, и Зальцбург начинает матч.
00:00
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Джон Брукс.
00:00
Теперь мы знаем стартовые составы. Вы можете найти их в разделе деталей этого матча.
00:00
Всем любителям футбола привет, мы здесь, чтобы предложить вам текстовую трансляцию этого матча и будем освещать самые интересные и важные моменты. Мы позаботимся о том, чтобы вы ничего не пропустили, просто устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь.
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