Зальцбург — Милан: составы и текстовая трансляция

·15·Спорт
Зальцбург — Милан: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: ЗальцбургМилан. Начало матча: 15 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Зальцбург»: 52. Завишицки К., 20. Байду Э., 32. Барри А., 44. Бома К., 8. Китано С., 35. Линдстрём Й., 15. Мазурек Б., 39. Моргалла Л., 31. Шмид Д., 9. Табакович Х. (капитан), 47. Забрански В.

Запасные «Зальцбург»: 33. Камара А., 30. Диаките Г., 21. Дрекслер Т., 1. Фрюхтль К., 13. Кретциг Ф., 22. Лайнер Ш., 4. Мелльберг Й., 23. Реджич Д., 41. Сарчевич Н., 7. Тохумджу У., 11. Вертессен Й.

Главный тренер «Зальцбург»: Рёль Д.

Стартовый состав «Милан»: 16. Меньян М. (капитан), 33. Бартезаги Д., 73. Камарда Ф., 70. Сиссе А., 5. Де Винтер К., 20. Хатчинсон О., 30. Яшари А., 8. Лофтус-Чик Р., 31. Павлович С., 12. Рабьо А., 23. Томори Ф.

Запасные «Милан»: 21. Чуквуэзе С., 28. Комотто К., 13. Диавара С., 2. Эступиньян П., 34. Хила М., 14. Модрич Л., 22. Морейра Д., 80. Муса Ю., 11. Пулишич К., 9. Рамуш Г., 42. Терраччано Ф., 96. Торриани Л.

Главный тренер «Милан»: Аморим Р.

ЗальцбургМиланЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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