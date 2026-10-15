Целе — Омония: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Целе — Омония. Начало матча: 15 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Целе»: 1. Лебан З., 11. Авдили М., 44. Бейгер Л., 13. Даниэль П., 91. Дукули И., 9. Крамер Б., 10. Сешлар С., 14. Тичич Л., 6. Тутышкинас А., 19. Забуковник М. (капитан), 15. Зужек Ж.

Запасные «Целе»: 20. Дионку А., 23. Фрелих Ж., 4. Хрка Д., 77. Иваншек М., 12. Колар Л., 33. Кутрис Л., 47. Кучис А., 8. Квешич М., 31. Суховршник Д., 25. Туша В., 7. Вербич Б.

Главный тренер «Целе»: Желькович Ж.

Стартовый состав «Омония»: 40. Фабиано (капитан), 74. Андреу П., 29. Балковец Ю., 11. Коста Эвандро, 5. Кулибали С., 99. Диони Л., 93. Дюверн Ж., 14. Марич М., 7. Монтнор Д., 37. Шатка Л., 22. Танкович М.

Запасные «Омония»: 20. Брауверс Л., 92. Христофору П., 9. Какуллис А., 1. Камински Т., 90. Константинидис К., 21. Маямбела М., 78. Михаил П., 77. Него Л., 85. Неофиту А., 27. Симич С., 17. Тэнасе Ф.

Главный тренер «Омония»: Берг Х.