Андерлехт — Зальцбург: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Андерлехт — Зальцбург. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Андерлехт»: 26. Коземанс К. (капитан), 18. Амброс Л., 6. Аугустинссон Л., 4. Бьянконе Ж., 9. Цветкович М., 24. Льянсана Э., 79. Маамар А., 49. Ониа Секе Ж., 27. Петро Л., 14. Сикан Д., 29. Стрейкенс М.

Запасные «Андерлехт»: 8. Амане Р., 11. Антман О., 50. Барри К., 21. Бентаеб Т., 91. Бертаччини А., 83. Дегриф Т., 32. Хеекерен Й., 55. Кана М., 12. Омобамиделе А., 5. Рябчук О., 54. Сарделла К., 10. Винклер М.

Главный тренер «Андерлехт»: Бруну В.

Стартовый состав «Зальцбург»: 52. Завишицки К., 20. Байду Э., 32. Барри А., 30. Диаките Г., 21. Дрекслер Т., 13. Кретциг Ф., 15. Мазурек Б., 39. Моргалла Л., 9. Табакович Х. (капитан), 11. Вертессен Й., 47. Забрански В.

Запасные «Зальцбург»: 33. Камара А., 91. Чейз А., 5. Диабате С., 1. Фрюхтль К., 19. Конате И., 22. Лайнер Ш., 35. Линдстрём Й., 23. Реджич Д., 41. Сарчевич Н., 7. Тохумджу У.

Главный тренер «Зальцбург»: Рёль Д.