Андерлехт — Зальцбург: составы и текстовая трансляция

·18·Спорт
Андерлехт — Зальцбург: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Андерлехт — Зальцбург. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Андерлехт»: 26. Коземанс К. (капитан), 18. Амброс Л., 6. Аугустинссон Л., 4. Бьянконе Ж., 9. Цветкович М., 24. Льянсана Э., 79. Маамар А., 49. Ониа Секе Ж., 27. Петро Л., 14. Сикан Д., 29. Стрейкенс М.

Запасные «Андерлехт»: 8. Амане Р., 11. Антман О., 50. Барри К., 21. Бентаеб Т., 91. Бертаччини А., 83. Дегриф Т., 32. Хеекерен Й., 55. Кана М., 12. Омобамиделе А., 5. Рябчук О., 54. Сарделла К., 10. Винклер М.

Главный тренер «Андерлехт»: Бруну В.

Стартовый состав «Зальцбург»: 52. Завишицки К., 20. Байду Э., 32. Барри А., 30. Диаките Г., 21. Дрекслер Т., 13. Кретциг Ф., 15. Мазурек Б., 39. Моргалла Л., 9. Табакович Х. (капитан), 11. Вертессен Й., 47. Забрански В.

Запасные «Зальцбург»: 33. Камара А., 91. Чейз А., 5. Диабате С., 1. Фрюхтль К., 19. Конате И., 22. Лайнер Ш., 35. Линдстрём Й., 23. Реджич Д., 41. Сарчевич Н., 7. Тохумджу У.

Главный тренер «Зальцбург»: Рёль Д.

Прямая трансляция1-0 LIVE
45+1
Судья дает свисток, завершая первый тайм; первые 45 минут игры подошли к концу.
45
Коллегиально добавлена 1 минута к матчу.
45🟨
Фол Хариса Табаковича (Зальцбург) заслуживает карточки, и Эльчин Масиев справедливо показал желтую.
42
Благодаря отличному перехвату защитника, угловой удар в исполнении Андерлехта не принес результата.
41
Великолепный сейв! Лукас Амброс (Андерлехт) получил пространство в штрафной после точного паса, но Кристиан Завишицки мастерски отразил его удар в нижний правый угол. Андерлехт заработал угловой.
39
Теперь взглянем на статистику, в частности, на общее количество ударов – 5:0.
35🟨
Эдмунд Баиду (Зальцбург) мог ожидать только желтую карточку за свою грубую игру. И вот она. Эльчин Масиев не раздумывая достал ее из кармана.
31
Леандро Моргалла (Зальцбург) придержал соперника, чтобы помешать ему завладеть мячом, и судья зафиксировал нарушение.
28🟨
Сегодняшний судья Эльчин Масиев справедливо решил показать желтую карточку Марио Стройкенсу (Андерлехт) за грубую игру.
25
Михайло Цветкович (Андерлехт) получил точную передачу и вышел один на один с вратарем, но пробил прямо в Кристиана Завишицки, который был начеку и легко отразил удар.
23
Франс Кратциг (Зальцбург) попытался найти свободного партнера в штрафной, но Колин Коземанс вышел из ворот и выбил мяч.
22
Данило Сикан (Андерлехт) совершил фол. Эльчин Масиев остановил игру и принимает решение.
201-0
Штрафной удар с линии штрафной площади. Идеальная позиция для игрока с отличной техникой удара. И это никто иной, как Людвиг Аугустинссон (Андерлехт), мастерски закрутивший мяч в сетку. Прекрасный момент в футболе.
19
Эльчин Масиев остановил игру из-за тактического фола Франса Кратцига («Зальцбург»).
17
Матч: Андерлехт - Зальцбург. Счет: 0-0. Комментарий: Энрик Льянсана (Андерлехт) сыграл рукой.
16
Фол! Леандро Моргалла (Зальцбург) наказан за задержку соперника. Андерлехт исполнит штрафной удар.
14
Андерлехт не смог забить с углового, так как Кристиан Завишицки (Зальцбург) выпрыгнул и перехватил мяч.
13
Жулиан Бьянконе (Андерлехт) мощно пробил издали после отличной передачи. Мяч летел в правый угол, но Кристиан Завишицки совершил великолепный сейв, сохранив счет прежним. Андерлехт заработал угловой.
12
Андерлехт разыграл угловой коротким пасом.
12
Ох, какое спасение. Михайло Цветкович (Андерлехт) пробил из штрафной, но удар был великолепно отражен. Андерлехт подаст угловой.
9
Угловой удар в исполнении Лукаса Амброса (Андерлехт) был спешно отражен.
7
Данило Сикан (Андерлехт) нашел пространство в штрафной после углового. Его удар головой был направлен в правый угол, но вратарь совершил великолепный сейв.
7
Лукас Амброс (Андерлехт) подошел к угловому флажку и готовится выполнить подачу в штрафную.
5
Зальцбург ойыншыларының бірі алға шығып кетті, төреші офсайдты тіркеді.
4
Йорбе Вертессен (Зальцбург) решил разыграть угловой вместо подачи в штрафную.
4
Передача Йорбе Вертессена (Зальцбург) заблокирована. Зальцбург хорошо разыграл и заработал угловой.
2
Умар Соле (Зальцбург) рвется к воротам, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч. Мяч ушел за пределы поля, будет удар от ворот Андерлехта.
1
Ничего себе, сегодняшний матч начинается прямо сейчас.
22:47
Игроки вышли на поле, матч вот-вот начнется. Зальцбург введет мяч в игру.
22:45
Главным судьей сегодняшнего матча будет Эльчин Масиев.
22:45
Стартовые составы обеих команд уже объявлены, вы можете ознакомиться с ними в деталях матча.
22:45
Привет всем футбольным болельщикам! Мы здесь, чтобы вести для вас прямую трансляцию этого матча и освещать самые интересные и важные моменты игры. Мы гарантируем, что вы ничего не пропустите, просто расслабьтесь и наслаждайтесь.
АндерлехтЗальцбургЛига Европы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ягеллония — Андерлехт: составы и текстовая трансляцияЯгеллония — Андерлехт: составы и текстовая трансляция22 октября 23:04Динамо Загреб — Андерлехт: составы и текстовая трансляцияДинамо Загреб — Андерлехт: составы и текстовая трансляция15 октября 22:48Целе — Зальцбург: составы и текстовая трансляцияЦеле — Зальцбург: составы и текстовая трансляция22 октября 22:56Зальцбург — Милан: составы и текстовая трансляцияЗальцбург — Милан: составы и текстовая трансляция15 октября 20:33Результаты 3-го квалификационного раунда Лиги Европы...Результаты 3-го квалификационного раунда Лиги Европы...7 августа 09:18Все результаты плей-офф Лиги Европы: команда Салох проигралаВсе результаты плей-офф Лиги Европы: команда Салох проиграла21 августа 06:03
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»