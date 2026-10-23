Ищет ли новую работу наставник сборной Узбекистана? В зарубежных СМИ распространилась громкая новость

·162·Спорт
Ищет ли новую работу наставник сборной Узбекистана? В зарубежных СМИ распространилась громкая новость

Главный тренер национальной сборной Узбекистана, чемпион мира 2006 года и обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро рассматривает возможности продолжения своей карьеры в Северной и Латинской Америке. Известный итальянский специалист подписал договор о сотрудничестве с местным агентством, которое должно подобрать ему достойные варианты в чемпионатах Мексики и США.

Эту сенсационную новость сначала опубликовало крупное мексиканское спортивное медиа ТУДН, а затем подробности раскрыл портал еурасиа.футбалл.

Инсайд от ТУДН: перед Каннаваро открываются двери в Мексику и США

Известный мексиканский инсайдер и корреспондент телеканала ТУДН Франсиско Арредондо сообщил в программе Линеа де 4, что новые представители итальянского тренера приступили к активной работе:

  • Целевые лиги: Агентство ищет для Каннаваро варианты работы в клубах высшего дивизиона Мексики — Лига МКс, а также лиги MLS в США и Канаде;

  • Главное условие: Кандидат специалиста будет в числе главных претендентов, которые рассматриваются незамедлительно при появлении вакансии главного тренера в клубах этих лиг.

Контракт с Узбекистаном и ситуация в сборной

Несмотря на заключение соглашения по Северной Америке, Фабио Каннаваро в настоящее время планомерно продолжает работу в национальной сборной Узбекистана:

  • Действующий контракт: Итальянский специалист, возглавивший национальную команду в октябре 2025 года, руководил «белыми волками» на чемпионате мира 2026 года. После мундиаля Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ) официально подтвердила, что действующее соглашение с Каннаваро рассчитано до октября 2027 года;

  • Последние результаты: Подопечные Каннаваро, перестраивающие сборную после чемпионата мира, в рамках осенних международных матчей победили Иран со счетом 3:1, Сирию со счетом 4:1, а в гостях у Южной Кореи уступили со счетом 0:2.

Богатый тренерский опыт

За свою тренерскую карьеру Фабио Каннаваро возглавлял ряд именитых команд Азии и Европы:

  • Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» и национальную сборную Китая;

  • Итальянские «Беневенто» и «Удинезе»;

  • Гранд хорватского футбола — загребское «Динамо».

Новое соглашение легенды мирового футбола с агентством сигнализирует о том, что он может отправиться за океан по завершении контракта со сборной Узбекистана или в случае поступления достойного предложения.

Фабио КаннавароНациональная сборная УзбекистанаАссоциация футбола УзбекистанаLiga MX
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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