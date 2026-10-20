Сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро сыграет против России

·82·Спорт
Сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро сыграет против России

Национальная сборная Узбекистана померится силами с сильным соперником в рамках ноябрьских официальных дней ФИФА. Согласно официальной информации пресс-службы Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ), наши соотечественники проведут товарищеский матч против национальной сборной России на своем поле.

Для нашей национальной сборной под руководством легенды мирового футбола Фабио Каннаваро этот поединок станет одним из важнейших испытаний на пути проверки своих сил и подготовки состава на новый этап.

Когда и где пройдет игра?

Утверждены основные детали центрального матча, который с большим интересом ждут болельщики:

  • Дата: 12 ноября 2026 года;

  • Стадион: исторический центральный стадион «Пахтакор» в городе Ташкенте;

  • Статус: Международный товарищеский матч (важный поединок для очков в рейтинге ФИФА);

  • Участники: Национальные сборные Узбекистана и России.

Тактика Каннаваро и основные задачи команды

Для сборной Узбекистана, которая формирует свой стиль игры под руководством итальянского специалиста, матч против России охватывает ряд важных аспектов:

  • Испытание против сильного соперника: Поединок против сборной России, считающейся мощной в техническом и физическом плане, позволит Каннаваро полностью проанализировать слабые и сильные стороны в составе;

  • Фактор болельщиков: Ожидается, что трибуны столичного стадиона «Пахтакор» заполнятся до отказа, и в Ташкенте создастся атмосфера настоящего футбольного праздника;

  • Рейтинг и подготовка: Эта контрольная встреча станет решающим шагом на пути укрепления авторитета национальной сборной на международной арене и качественной подготовки к последующим официальным отборочным матчам.

Сборная Узбекистана по футболуСборная России по футболуФабио КаннавароСтадион Пахтакор
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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