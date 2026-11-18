Что Фабио Каннаваро хочет изменить в сборной Узбекистана?
Национальная сборная Узбекистана одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 2:1. После матча главный тренер Фабио Каннаваро не только выразил удовлетворение важной победой, но и открыто указал на недостатки, которые команде еще предстоит устранить. Чего итальянский специалист требует от защитников, почему наши футболисты снизили темп игры после удаления в составе соперника и какое тактическое решение стоит за дублем Шерзода Эсанова?
Почему эта победа была важна для Каннаваро?
Сборная Узбекистана вышла на матч против Саудовской Аравии после поражения от России в товарищеском матче со счетом 2:3. Каннаваро не скрывал, что это поражение повлияло на психологическое состояние команды. Он отметил, что, несмотря на хорошую игру против России, упущенная в концовке победа негативно сказалась на настроении футболистов.
В матче против Саудовской Аравии, несмотря на серьезные кадровые потери, особое внимание было уделено командным действиям. Тренер просил игроков действовать на поле как единое целое, и, по его мнению, ребята справились с этой задачей.
«Я очень рад за своих футболистов и этой победе. Несмотря на ряд серьезных потерь в составе, я просил ребят действовать на поле как единая команда. Они действительно сыграли как одно целое и победили одну из сильнейших сборных Азии. В первом тайме мы показали отличную игру», — сказал Каннаваро.
Однако тренера обеспокоила излишняя самоуверенность футболистов в некоторые моменты встречи. После удаления игрока сборной Саудовской Аравии темп игры нашей команды снизился. Каннаваро подчеркнул, что это происходит не в первый раз.
«Предпочитаю играть в меньшинстве»: проблема после красной карточки
По мнению Каннаваро, когда команда соперника теряет одного игрока, мотивация оставшихся на поле футболистов возрастает. Они тратят больше сил, чтобы компенсировать отсутствие партнера, проявить себя и вывести команду из сложной ситуации.
Напротив, команда, имеющая численное преимущество, иногда чувствует, что контролирует игру, и может расслабиться. Итальянский тренер считает именно эту ситуацию опасной.
«Иногда в футболе я предпочитаю играть в равных составах или даже в меньшинстве, чем иметь на одного игрока больше. Потому что, оставшись в меньшинстве, футболисты проявляют больше характера и рвения, а когда получают численное преимущество — расслабляются», — сказал тренер.
Он также не скрыл, что волновался у кромки поля в концовке встречи, так как хорошо знал, что сборная Саудовской Аравии способна создавать опасные моменты, даже играя вдесятером.
Тем не менее, Каннаваро высоко оценил труд футболистов. Он отметил, что члены команды боролись до конца, много бегали и показали игру, достойную победы.
Что Каннаваро меняет в узбекском футболе?
На пресс-конференции тренеру задали вопрос о схожей ситуации в матчах против России и Саудовской Аравии — снижении темпа игры во втором тайме.
Каннаваро заявил, что сравнивать эти два матча некорректно. По его мнению, на изменения в игре против Саудовской Аравии повлияло удаление игрока соперника.
В то же время итальянский специалист остановился на изменениях в стиле игры сборной Узбекистана. Он подчеркнул, что команда стремится показывать свою игру независимо от того, кто является соперником.
«Раньше сборная Узбекистана играла более осторожно, уделяя основное внимание обороне и выжидая своего шанса. Но мне такой стиль не нравится. Я хочу, чтобы моя команда контролировала игру и создавала много опасных моментов», — сказал Каннаваро.
Эти мысли четко отражают требования тренера: не просто защищаться и ждать ошибки соперника, а контролировать мяч, активно действовать в атаке и перехватывать инициативу.
Какие требования предъявляет бывший чемпион мира к защитникам?
За свою карьеру Каннаваро был одним из сильнейших защитников мира. Поэтому на пресс-конференции его спросили об ошибках в обороне сборной Узбекистана и отсутствии ведущих игроков.
Тренер не стал связывать эту проблему только с возвращением в строй основных защитников. Он объяснил, что одна из главных трудностей для тренера сборной заключается в ограниченных возможностях для регулярной работы с игроками.
В клубах тренеры имеют возможность тренироваться с футболистами каждый день, анализировать ошибки и устранять их. В национальной сборной сборы короткие. Поэтому приходится максимально эффективно использовать каждую тренировку.
По словам Каннаваро, его радует стремление защитников учиться. Однако он особо подчеркнул, что самое важное качество в обороне — это не физическая сила или скорость, а умение ни на секунду не терять концентрацию.
«Защитник обязан ни на секунду не терять концентрацию, быть умным и чувствовать ситуацию на поле. Он должен знать, когда нужно опекать партнера, когда идти в прессинг, а когда просто выбить мяч подальше от штрафной», — сказал специалист, ставший чемпионом мира со сборной Италии.
Таким образом, Каннаваро требует от защитников не только физической подготовки, но и способности читать игру, предвидеть ситуацию и принимать верные решения.
От каких футболистов тренер ждет большего?
Говоря об итогах ноябрьского сбора, Каннаваро признал, что индивидуальных недостатков в команде еще достаточно. Он определил конкретные задачи для игроков на нескольких позициях.
Защитники не должны терять мяч в простых ситуациях.
Опорные полузащитники перед приемом мяча должны осматриваться и заранее планировать следующее действие.
Фланговые игроки не должны бояться обыгрывать соперника в ситуациях один на один.
По мнению тренера, работа над этими недостатками имеет важное значение для повышения общего уровня команды.
В то же время Каннаваро выступает за предоставление молодым футболистам возможности играть против сильных соперников. Для него важнее не результат в товарищеских матчах, а получение опыта и рост игроков.
«Если мы будем действовать на поле как единая команда, мы сможем достойно играть против любого соперника и найти путь к воротам любой сборной. Конечно, побеждать важно, я тоже люблю выигрывать. Но нужно понимать, что в некоторых ситуациях важно и не проиграть», — сказал он.
Каннаваро подчеркнул, что молодые футболисты получают большой опыт в матчах против сильных сборных. Поэтому он не хочет, чтобы команда была привязана только к одной тактической системе.
Дубль Шерзода Эсанова и новый тактический план Каннаваро
В матче против Саудовской Аравии в отсутствие Эльдора Шомуродова шанс получил Хусайн Норчаев. Шерзод Эсанов действовал под нападающими, оформил дубль и внес большой вклад в победу.
Каннаваро выразил удовлетворение действиями Норчаева. По его мнению, нападающий выложился на поле, много бегал и боролся за команду до конца. Однако ему не хватило гола.
Говоря об Эсанове, тренер особо отметил его универсальность. Каннаваро сказал, что высоко оценил возможности игрока, как только увидел его впервые.
«Он универсальный исполнитель, способный играть как в центре поля, так и на любой другой позиции. Сегодня мы решили действовать по новой тактической схеме — с двумя нападающими, и расположили Шерзода под ними. В результате у него появилась возможность чаще подключаться к передней линии», — сказал главный тренер.
Он подчеркнул, что сборная Узбекистана не должна ограничиваться одной схемой. Умение играть по разным тактическим системам, исходя из возможностей и особенностей футболистов, станет важным преимуществом для команды.
Главная задача перед Каннаваро — баланс между результатом и качеством игры
Победа над Саудовской Аравией стала важной психологической опорой для сборной Узбекистана после поражения от России. Но мысли Каннаваро на пресс-конференции показали, что для тренера недостаточно ограничиваться одной победой.
Он нацелен на снижение индивидуальных ошибок в обороне, повышение способности футболистов принимать решения на поле, более активную игру в атаке и формирование команды, способной адаптироваться к различным тактическим системам.
Самое главное, Каннаваро требует от футболистов быть командой, которая не меняется в зависимости от соперника, а способна навязывать свою игру любой сборной. На этом пути предстоит еще много работы, но победа над Саудовской Аравией стала важным шагом для команды, которую строит новый тренер.
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