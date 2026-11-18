Национальная сборная Узбекистана одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 2:1. После матча главный тренер Фабио Каннаваро не только выразил удовлетворение важной победой, но и открыто указал на недостатки, которые команде еще предстоит устранить. Чего итальянский специалист требует от защитников, почему наши футболисты снизили темп игры после удаления в составе соперника и какое тактическое решение стоит за дублем Шерзода Эсанова?

Почему эта победа была важна для Каннаваро?

Сборная Узбекистана вышла на матч против Саудовской Аравии после поражения от России в товарищеском матче со счетом 2:3. Каннаваро не скрывал, что это поражение повлияло на психологическое состояние команды. Он отметил, что, несмотря на хорошую игру против России, упущенная в концовке победа негативно сказалась на настроении футболистов.

В матче против Саудовской Аравии, несмотря на серьезные кадровые потери, особое внимание было уделено командным действиям. Тренер просил игроков действовать на поле как единое целое, и, по его мнению, ребята справились с этой задачей.

«Я очень рад за своих футболистов и этой победе. Несмотря на ряд серьезных потерь в составе, я просил ребят действовать на поле как единая команда. Они действительно сыграли как одно целое и победили одну из сильнейших сборных Азии. В первом тайме мы показали отличную игру», — сказал Каннаваро.

Однако тренера обеспокоила излишняя самоуверенность футболистов в некоторые моменты встречи. После удаления игрока сборной Саудовской Аравии темп игры нашей команды снизился. Каннаваро подчеркнул, что это происходит не в первый раз.

«Предпочитаю играть в меньшинстве»: проблема после красной карточки

По мнению Каннаваро, когда команда соперника теряет одного игрока, мотивация оставшихся на поле футболистов возрастает. Они тратят больше сил, чтобы компенсировать отсутствие партнера, проявить себя и вывести команду из сложной ситуации.

Напротив, команда, имеющая численное преимущество, иногда чувствует, что контролирует игру, и может расслабиться. Итальянский тренер считает именно эту ситуацию опасной.

«Иногда в футболе я предпочитаю играть в равных составах или даже в меньшинстве, чем иметь на одного игрока больше. Потому что, оставшись в меньшинстве, футболисты проявляют больше характера и рвения, а когда получают численное преимущество — расслабляются», — сказал тренер.

Он также не скрыл, что волновался у кромки поля в концовке встречи, так как хорошо знал, что сборная Саудовской Аравии способна создавать опасные моменты, даже играя вдесятером.

Тем не менее, Каннаваро высоко оценил труд футболистов. Он отметил, что члены команды боролись до конца, много бегали и показали игру, достойную победы.