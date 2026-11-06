Рекомендации Каннаваро молодежи: определены главные цели узбекского футбола на 2027 год

В Ассоциации футбола Узбекистана состоялось расширенное совещание, посвященное анализу деятельности национальных и всех молодежных сборных команд в 2026 году, а также определению приоритетных стратегических задач на 2027 год.

В мероприятии приняли участие руководство АФУ, главный тренер национальной сборной Фабио Каннаваро, а также главные тренеры женских и мужских команд, включая все семь возрастных категорий от У-14 до У-23. Каждый тренер представил свой отчет и получил указания по устранению недостатков.

Рекомендации Каннаваро и новые требования к подготовке

На совещании особое внимание было уделено современным футбольным стандартам и вопросам индивидуального развития игроков:

Индивидуальное мастерство: Была подчеркнута необходимость резкого повышения качества индивидуальной работы, особенно с нападающими и вратарями;

Комплексная подготовка: Даны новые указания по формированию не только физической, но и тактической подготовки футболистов, а также их психологической устойчивости в важных матчах;

Опыт чемпиона мира: Наставник национальной сборной Фабио Каннаваро поделился своим богатым опытом на международной арене и дал советы тренерам молодежных команд по подготовке игроков к большому футболу.

2027 год: два исторических турнира, которые примет Узбекистан

Ключевым пунктом обсуждений стал процесс подготовки к крупным футбольным соревнованиям, которые пройдут в нашей стране в 2027 году:

Май — Кубок Азии У-17: Основной задачей определено безупречное организационное проведение этого континентального первенства, которое примет Узбекистан, а также обеспечение борьбы команды за чемпионский титул;

Сентябрь-октябрь — Чемпионат мира У-20: Было отмечено, что подготовка к молодежному мундиалю, который пройдет в нашей стране, находится на государственном уровне внимания, и для сборной будут созданы условия самого высокого уровня.

По итогам совещания перед всеми командами были поставлены конкретные задачи, а также намечена системная работа по созданию мощной резервной базы для национальной сборной и повышению конкурентоспособности узбекского футбола на мировой арене.