Каннаваро о матче против Южной Кореи: почему Узбекистан переходит к агрессивному футболу

·107·Спорт
Каннаваро о матче против Южной Кореи: почему Узбекистан переходит к агрессивному футболу

Главный тренер национальной сборной Узбекистана, легенда мирового футбола Фабио Каннаваро завтра, 6 октября Южной Корее принял участие в пресс-конференции перед важным товарищеским матчем. Опытный специалист откровенно рассказал о силе предстоящего серьезного соперника, изменениях в команде после чемпионата мира и новой тактической философии сборной.

Каннаваро подчеркнул, что наша национальная сборная теперь переходит от игры «вторым номером» к современному агрессивному стилю с активным прессингом соперника.

«Корея — гранд, но мы не должны снижать планку»

Главный тренер начал с условий выездного матча и задач, стоящих перед командой:

«Всем привет. Приезжать в Южную Корею для нас всегда приятно. Завтра нас ждет очень серьезное испытание. После чемпионата мира в нашей сборной произошел ряд естественных изменений. В предстоящем матче мы обязаны показать футбол самого высокого качества.

Не секрет, что Корея — одна из сильнейших команд континента. Однако мы будем бороться изо всех сил, чтобы добиться положительного результата даже на их поле. После Мундиаля я сказал ребятам главное: мы должны во что бы то ни стало сохранить достигнутый высокий уровень и каждый год ставить перед собой еще более амбициозные цели».

Игровая практика для молодежи в топ-клубах: требование к АФУ

Фабио Каннаваро выступил с важным призывом к клубам местного чемпионата, чтобы смена поколений в футболе страны прошла безболезненно:

  • Вопрос игроков 17–21 года: Тренер сообщил, что в диалоге с Ассоциацией футбола Узбекистана (АФУ) и Центром национальных сборных он остро поставил вопрос о молодых талантах;

  • Регулярная практика в Суперлиге: Молодые футболисты должны иметь игровую практику в основных составах ведущих клубов Суперлиги, а не просто числиться в заявке. Только так раскроется их реальный потенциал, и механизм вызова в сборную станет естественным и простым.

От оборонительного блока к агрессивному прессингу: тактика Каннаваро

На вопрос представителей СМИ о том, почему в матчах после Мундиаля была выбрана более осторожная оборонительная тактика, специалист ответил следующее:

  • Начальная осторожность: «В первые дни моего руководства сборной Узбекистана я решил не идти на резкий риск, а сохранить уже сформированный оборонительный порядок;

  • Изменение стиля игры: Но после чемпионата мира я четко почувствовал, что пришло время кардинально изменить стиль. Сейчас мы работаем с ребятами над новыми тактическими концепциями;

  • Философия агрессивного футбола: За прошедшее время я убедился, что узбекские футболисты с юных лет по своей натуре решительны и приспособлены к агрессивной борьбе. В этой стране молодежь невероятно талантлива. Я сторонник агрессивного и интенсивного футбола. Мы прививаем эту философию сборной, и я всегда готов привлекать новые имена в систему и проверять их потенциал».

Фабио КаннавароСборная УзбекистанаЮжная КореяАссоциация футбола УзбекистанаФутбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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