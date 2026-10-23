«Нефтчи» на выезде обыграл «Пахтакор» и сделал огромный шаг к чемпионству
Центральный матч 25-тура Суперлиги Узбекистана — извечное «Эль-Класико» узбекского футбола — прошел в упорной, бескомпромиссной и результативной борьбе. В центральном поединке в столице лидер турнирной таблицы — ферганский «Нефтчи» — добился волевой победы над ташкентским клубом «Пахтакор» на его поле со счетом 3:1.
Накал игры, пенальти и удаления на последних минутах придали этому дерби еще большую драматичность.
Быстрый гол, но ответ гостей во втором тайме
Хотя встреча началась с активности хозяев, вторая половина матча прошла под полным контролем ферганцев:
Гол «Пахтакора»: На 23-й минуте матча назначенный пенальти уверенно реализовал Достонбек Хамдамов, выведя «львов» вперед (1:0);
Сравнявший счет удар Перицы: На 55-й минуте опытный хорватский нападающий «Нефтчи» Стипе Перица восстановил равновесие (1:1);
Волевой поворот от Куао: Спустя 11 минут, на 66-й минуте, Коффи Куао забил второй гол гостей и вывел свою команду вперед (1:2);
Точка от Искандерова и красная карточка: На 89-й минуте Джамшид Искандеров четко реализовал пенальти, установив окончательный счет (1:3). В этом же эпизоде с поля был удален защитник хозяев Дилшод Абдуллаев.
Турнирная таблица: подопечные Исломбека Исмоилова впереди
После этой победы преимущество лидера в верхней части турнирной таблицы Суперлиги еще больше увеличилось:
«Нефтчи» укрепил лидерство: Завоевав важные 3 очка, ферганцы довели количество своих очков до 58 и увеличили отрыв на 1-м месте;
«Пахтакор» на второй строчке: Столичная команда с 53 очками остается на 2-м месте, и ожидается, что борьба за чемпионство продолжится до последних туров.
Протокол матча:
Суперлига. 25-тур
«Пахтакор» — «Нефтчи» 1:3
Голы: Достонбек Хамдамов 23 (пен.) — Стипе Перица 55, Коффи Куао 66, Джамшид Искандеров 89 (пен.).
«Пахтакор»: Владимир Назаров, Заид Тахсин (Дилшод Абдуллаев, 79), Дилшод Саитов, Иброхим Ибрагимов, Достонбек Хамдамов (Ойбек Бозоров, 75), Башар Ресан (Хожиакбар Алижонов, 75), Абдурауф Буриев, Шерзод Насруллаев, Фламарион, Мухаммадрасул Абдумаджидов, Стефан Чинеду.
«Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Боян Цигер, Икром Алибоев, Владимир Йовович (Ратино, 70), Джамшид Искандеров, Нурмухаммад Абдуганиев (Аброр Исмоилов, 46), Анвар Гафуров, Мухсин Убайдуллаев (Алишер Одилов, 46), Зоран Марушич (Стипе Перица, 31), Фаррух Сайфиев, Коффи Куао (Иброхимхалил Юлдошев, 70).
Удаление: Дилшод Абдуллаев 89.
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