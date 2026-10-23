«Нефтчи» на выезде обыграл «Пахтакор» и сделал огромный шаг к чемпионству

Центральный матч 25-тура Суперлиги Узбекистана — извечное «Эль-Класико» узбекского футбола — прошел в упорной, бескомпромиссной и результативной борьбе. В центральном поединке в столице лидер турнирной таблицы — ферганский «Нефтчи» — добился волевой победы над ташкентским клубом «Пахтакор» на его поле со счетом 3:1.

Накал игры, пенальти и удаления на последних минутах придали этому дерби еще большую драматичность.

Быстрый гол, но ответ гостей во втором тайме

Хотя встреча началась с активности хозяев, вторая половина матча прошла под полным контролем ферганцев:

Гол «Пахтакора»: На 23-й минуте матча назначенный пенальти уверенно реализовал Достонбек Хамдамов, выведя «львов» вперед (1:0);

Сравнявший счет удар Перицы: На 55-й минуте опытный хорватский нападающий «Нефтчи» Стипе Перица восстановил равновесие (1:1);

Волевой поворот от Куао: Спустя 11 минут, на 66-й минуте, Коффи Куао забил второй гол гостей и вывел свою команду вперед (1:2);

Точка от Искандерова и красная карточка: На 89-й минуте Джамшид Искандеров четко реализовал пенальти, установив окончательный счет (1:3). В этом же эпизоде с поля был удален защитник хозяев Дилшод Абдуллаев.

Турнирная таблица: подопечные Исломбека Исмоилова впереди

После этой победы преимущество лидера в верхней части турнирной таблицы Суперлиги еще больше увеличилось:

«Нефтчи» укрепил лидерство: Завоевав важные 3 очка, ферганцы довели количество своих очков до 58 и увеличили отрыв на 1-м месте;

«Пахтакор» на второй строчке: Столичная команда с 53 очками остается на 2-м месте, и ожидается, что борьба за чемпионство продолжится до последних туров.

Протокол матча:

Суперлига. 25-тур

«Пахтакор» — «Нефтчи» 1:3