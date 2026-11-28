В 29-м туре Суперлиги Узбекистана команды «Нефтчи» и «Динамо» встретились в Фергане. Матч, прошедший на стадионе «Истиклол», завершился со счетом 2:2. Ферганцы реализовали пенальти на последних секундах, обеспечив ничью и завоевав чемпионство.

Счет в матче на 42-й минуте открыл футболист «Динамо» Амаду Думбия. Он поразил ворота после передачи Анваржона Ходжимирзаева. Спустя две минуты Думбия забил еще раз, увеличив преимущество самаркандцев.

Во втором тайме «Нефтчи» ответил. На 57-й минуте Джамшид Искандеров точно реализовал пенальти, сократив отставание до одного мяча. После окончания основного времени матча, на 90+7-й минуте, судья вновь назначил пенальти. Искандеров во второй раз точно пробил с точки и сравнял счет. Таким образом, «Нефтчи» обеспечил себе чемпионство на последних минутах.

Детали матча

Суперлига, 29-й тур. 28 ноября 2026 года. Фергана, стадион «Истиклол». Матч начался в 16:15.

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Голы: Амаду Думбия, 42, 44; Джамшид Искандеров, 57 (пенальти), 90+7 (пенальти).

Основной состав «Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Икромжон Алибаев, Аброрбек Исмоилов, Джамшид Искандеров, Нурмухаммад Абдуганиев, Анваржон Гофуров, Алишер Одилов, Нурбек Сарсенбаев, Фаррух Сайфиев, Коффи Куао, Ратино.

Вышли на замену: Мухсинжон Убайдуллаев (36-я минута), Хуршид Гиясов (46), Асилбек Джумаев (84), Иброхимхалил Юлдошев (70).

Основной состав «Динамо»: Эдем Неманов, Артём Радаев, Михаил Штефан, Азизбек Амонов, Анваржон Ходжимирзаев, Амаду Думбия, Джалолиддин Джумабоев, Акбар Худойбердиев, Харис Хайдаревич, Фирдавс Абдурахмонов, Эдем Сейтвалиев.

Вышли на замену: Расул Юлдошев (60-я минута), Санжар Кодиркулов (80), Абдугафур Хайдаров (80), Бехрузбек Облакулов (85).

Главным судьей матча был Шавкат Насибуллаев. Ему помогали Руслан Серазитдинов и Абдурахмон Шукурлаев, функции четвертого судьи выполнял Маъруржон Илхомов. ВАР-судьей был Акобирхужа Шукурлаев, АВАР-судьей — Кристина Середа. Инспектор — Бобур Хайдаров, комиссар — Шохрух Саид.

Предупреждение: Джалолиддин Джумабоев, 23-я минута.