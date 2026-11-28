«Нефтчи» досрочно стал чемпионом Суперлиги благодаря пенальти на 90+7-й минуте
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- Ферганский клуб «Нефтчи» сыграл с «Динамо» вничью со счетом 2:2 в 29-м туре Суперлиги Узбекистана и досрочно завоевал чемпионство.
- В матче Амаду Думбуя забил дубль за самаркандцев, в то время как в составе ферганцев Жамшид Искандеров точно исполнил два пенальти.
- Гол Искандерова на 90+7-й минуте принес команде необходимые очки, и «Нефтчи» увеличил количество баллов до 65, став явным лидером турнирной таблицы.
В рамках 29-го тура Суперлиги Узбекистана ферганский клуб «Нефтчи» принимал на своем поле самаркандское «Динамо». Матч, богатый на голы и драматичную борьбу до последних секунд, завершился боевой ничьей со счетом 2:2.
Дубль Думбуи и героизм Искандерова на 90+7-й минуте
Первый тайм встречи прошел под диктовку гостей. Нападающий самаркандцев Амаду Думбуя перед самым перерывом оформил дубль за две минуты, обеспечив «Динамо» преимущество в два мяча — он открыл счет на 42-й минуте, а на 44-й во второй раз поразил ворота ферганцев.
Во втором тайме хозяева поля усилили давление, и Жамшид Искандеров дважды реализовал 11-метровый удар, спасая свою команду от поражения. Сначала Искандеров сократил отставание на 57-й минуте, а на 90+7-й минуте, добавленной арбитром, он вновь успешно исполнил пенальти, забив гол, который принес «Нефтчи» чемпионский титул.
После этого очка «Нефтчи» довел количество баллов до 65, оторвавшись от ближайших преследователей и за тур до окончания турнира завоевав почетное звание досрочного чемпиона Узбекистана. «Динамо» с 39 очками поднялось на 8-е место в турнирной таблице.
Протокол матча и основные показатели
Показатели
Официальные данные
Турнир и тур
Суперлига Узбекистана, 29-й тур
Матч и результат
«Нефтчи» — «Динамо» 2:2
Голы
Амаду Думбуя (42', 44') — Жамшид Искандеров (57' пен., 90+7' пен.)
Предупреждение
Джумабоев (23')
Положение в турнирной таблице
«Нефтчи» — 65 очков (1-е место, досрочный чемпион); «Динамо» — 39 очков (8-е место)
Состав «Нефтчи»
Эргашев, Алибоев, Исмоилов, Искандеров, Абдуганиев, Гофуров (Убайдуллаев, 36), Одилов (Джумаев, 84), Сарсенбаев (Гиёсов, 46), Сайфиев, Куао, Ратино (Йулдошев, 70)
Состав «Динамо»
Неманов, Радаев, Штефан, Амонов (Йулдошов, 60), Хожимирзаев, Думбуя (Кодиркулов, 80), Джумабоев, Худайбердиев (Хайдаров, 80), Хайдаревич, Абдурахмонов (Облакулов, 85), Сейтвалиев
Поздравляем ферганский клуб «Нефтчи» и всех болельщиков с досрочно завоеванным чемпионством! Как вы считаете, кто из футболистов внес наибольший вклад в чемпионство «Нефтчи» в этом сезоне?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой радостной и исторической новостью с болельщиками Суперлиги Узбекистана и ферганского футбола!
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