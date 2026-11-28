В рамках 29-го тура Суперлиги Узбекистана ферганский клуб «Нефтчи» принимал на своем поле самаркандское «Динамо». Матч, богатый на голы и драматичную борьбу до последних секунд, завершился боевой ничьей со счетом 2:2.

Дубль Думбуи и героизм Искандерова на 90+7-й минуте

Первый тайм встречи прошел под диктовку гостей. Нападающий самаркандцев Амаду Думбуя перед самым перерывом оформил дубль за две минуты, обеспечив «Динамо» преимущество в два мяча — он открыл счет на 42-й минуте, а на 44-й во второй раз поразил ворота ферганцев.

Во втором тайме хозяева поля усилили давление, и Жамшид Искандеров дважды реализовал 11-метровый удар, спасая свою команду от поражения. Сначала Искандеров сократил отставание на 57-й минуте, а на 90+7-й минуте, добавленной арбитром, он вновь успешно исполнил пенальти, забив гол, который принес «Нефтчи» чемпионский титул.