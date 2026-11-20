В Намангане состоялся один из самых ожидаемых матчей 28-го тура Суперлиги. «Навбахор» на своем поле принял ферганский «Нефтчи» и одержал победу со счетом 3:2. В матче, где было забито пять голов и показана красная карточка, ситуация менялась несколько раз, и в итоге хозяева поля завоевали важные три очка.

«Нефтчи», начавший встречу довольно активно, вышел вперед на 26-й минуте благодаря голу Алишера Одилова. Хотя этот гол позволил ферганцам завладеть преимуществом в игре, вскоре команда столкнулась с серьезной потерей.

После удаления Владимира Йововича «Нефтчи» остался в меньшинстве. Воспользовавшись этой ситуацией, «Навбахор» усилил давление, и на 42-й минуте Джасурбек Джалолиддинов сравнял счет великолепным ударом. Его гол стал одним из самых красивых в матче.

Во втором тайме наманганцы полностью перехватили инициативу и за короткое время дважды поразили ворота соперника. На 53-й минуте Джоэл Коджо вывел «Навбахор» вперед, а спустя две минуты Диёр Холматов довел счет до 3:1.

Однако «Нефтчи» не сдался. На 77-й минуте Коффи Куао забил второй гол ферганцев, вернув интригу в матч. В оставшееся время гости пытались сравнять счет, но «Навбахор» удержал свое преимущество.

Наманганский клуб одержал победу со счетом 3:2 и порадовал своих болельщиков в центральном матче 28-го тура Суперлиги.

Суперлига. 28-й тур

«Навбахор» – «Нефтчи» 3:2

26-я минута — Алишер Одилов (0:1)

42-я минута — Джасурбек Джалолиддинов (1:1)

53-я минута — Джоэл Коджо (2:1)

55-я минута — Диёр Холматов (3:1)

77-я минута — Коффи Куао (3:2)

«Навбахор»: Уткир Юсупов, Ислом Маматказин, Шохрух Абдурахмонов, Руслан Жиянов, Диёр Холматов, Бенджамин Тейди, Мухаммадали Гиёсов, Умар Адхамзода, Джасур Джалолиддинов, Георгий Джгереная, Мухаммадкодир Хамралиев.

«Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Боян Цигер, Икромжон Алибаев, Аброр Исмоилов, Владимир Йовович, Джамшид Искандеров, Анвар Гафуров, Алишер Одилов, Зоран Марушич, Фаррух Сайфиев, Коффи Куао.