После матча 29-го тура Суперлиги Узбекистана «Нефтчи» — «Динамо» (2:2) главный тренер самаркандцев Вадим Абрамов ответил на вопросы журналистов. Опытный специалист, поздравив ферганский клуб с чемпионством, откровенно высказался об упущенном преимуществе в счете 2:0, уровне судейства и футбольной атмосфере в Самарканде.

«Счета 2:0 оказалось мало, нужно было 3:0 или 4:0»

Вадим Абрамов прежде всего отметил, что матч прошел в захватывающей борьбе на глазах у пришедших на стадион болельщиков, и прокомментировал упущенную победу:

«Сегодня на стадион пришло много болельщиков, и в итоге мы стали свидетелями очень интересной, захватывающей игры. Думаю, матч понравился и зрителям. Поздравляем «Нефтчи» с победой в чемпионате. Было ли обидно упускать победу, ведя в счете 2:0? Нет, сегодняшний матч показывает, что победить со счетом 2:0 невозможно. Для этого нужно вести 3:0 или 4:0. Счета 2:0 оказалось мало».

Недовольство судейством и извинения перед футболистами

Отметив, что сезон выдался довольно тяжелым, тренер сообщил, что после игры в раздевалке извинился перед своими подопечными за судейство и созданные условия:

«Я поблагодарил их за сегодняшнюю игру и извинился. Потому что мы не можем обеспечить нашим футболистам достойное судейство. Я говорил об этом и после матча с «Бунёдкором». Мне стыдно перед футболистами за такое судейство. Они, конечно, выкладываются на поле, делают все, что в их силах. А мы не можем создать условия, соответствующие их труду».

Также Вадим Абрамов сравнил праздничную атмосферу в Фергане с ситуацией в Самарканде и выразил сожаление: «Видя такой футбольный праздник сегодня, становится обидно за Самарканд. К сожалению, в Фергане есть такая праздничная атмосфера, а в Самарканде такого футбольного праздника нет. Хотя там тоже можно было организовать такой же праздник».

Основные тезисы заявления Вадима Абрамова

Направление темы Позиция тренера Матч и результат Поздравил «Нефтчи» с чемпионством; с иронией отметил, что счета 2:0 не хватило для победы Отношение к судейству Заявил, что ему стыдно перед подопечными за такое судейство, и извинился перед футболистами (вспомнил также предыдущий матч с «Бунёдкором») Впечатления от сезона Подчеркнул, что сезон выдался очень сложным и команда сделала все, что могла Сравнение Самарканда и Ферганы Выразил сожаление, что атмосферы футбольного праздника, как в Фергане, нет в Самарканде

Как вы считаете, насколько обоснована критика Вадима Абрамова по поводу пенальти и судейства в матче «Нефтчи» — «Динамо» (2:2)?

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