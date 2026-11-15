Шоу с обилием голов: «Динамо» Самарканд обыграло «Согдиану» со счетом 5:3
Используя короткий перерыв в Суперлиге Узбекистана, команды продолжают подготовку к официальным матчам. Самаркандский «Динамо» принял на своем поле джизакскую «Согдиану» и провел интересный и богатый на голы товарищеский матч.
Подробности напряженного противостояния на «Афросиаб Арене»
По взаимной договоренности тренеров, этот матч отличался от привычного формата и прошел в течение четырех таймов по 35 минут каждый В напряженной встрече, за которой наблюдали более трех тысяч болельщиков на стадионе «Афросиаб Арена», подопечные Вадима Абрамова проявили волю и мастерство, одержав победу со счетом 5:3. В ходе встречи тренерский штаб также предоставил широкие возможности талантливым игрокам молодежного состава.
Статистика матча
Детали и результаты
Дата и место
15 ноября, стадион «Афросиаб Арена» (Самарканд)
Посещаемость
Более трех тысяч футбольных болельщиков на трибунах
Формат игры
Четыре тайма по 35 минут
Итоговый счет
«Динамо» — «Согдиана» 5:3
Бескомпромиссная игра с обилием голов
Матч начался очень активно. Уже на 8-й минуте Абдугафур Хайдаров открыл счет, выведя хозяев вперед. Однако футболисты «Согдианы» не остались в долгу: Джамшид Болтабаев на 53-й минуте восстановил равновесие, а Филип Иванович на 70-й минуте вывел джизакцев вперед.
После этого начался голевой отрезок. Бехрузбек Облокулов на 75-й минуте сравнял счет. Хотя позже Самандар Мавлонкулов снова вывел гостей вперед, атакующий стиль «Динамо» принес свои плоды. Голы Тиграна Аванесяна (с пенальти), опытного Баходира Насимова и Шахриёра Умурзакова принесли самаркандцам уверенную победу.
Следующие официальные матчи
К сведению, в очередном важном туре Суперлиги клуб «Динамо» 22 ноября примет на своем поле ташкентский «Бунёдкор». Этот товарищеский матч стал важным шагом для тренеров по исправлению ошибок в составе и проверке физической формы игроков.
Как вы думаете, как этот перерыв в чемпионате и товарищеские игры повлияют на выступления команд в следующем туре? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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