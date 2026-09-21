«Мы сели в оборону»: Улугбек Бакаев назвал причины обидного поражения

·43·Спорт
«Мы сели в оборону»: Улугбек Бакаев назвал причины обидного поражения

В напряженном матче 22-тура Суперлиги Узбекистана джизакская «Согдиана» принимала алмалыкский ОКМК в Заамине и из-за неожиданного поворота в конце игры обидно уступила со счетом 1:2. В начале встречи джизакцы успешно воспользовались стандартным положением, вышли вперед и почти до самого окончания матча удерживали преимущество под своим контролем. Однако в последние минуты под возросшим давлением соперника они пропустили два мяча и упустили победу.

После этого матча главный тренер «Согдианы» Улугбек Бакаев принял участие в пресс-конференции, где дал объективную оценку драматичному характеру встречи, факторам перехода к обороне после забитого гола и действиям своих подопечных. Несмотря на поражение, опытный специалист подчеркнул, что футболисты отдали на поле все силы, заявил об отсутствии каких-либо претензий к ним и отметил, что все внимание будет направлено на предстоящие ответственные матчи.

И так, почему «Согдиана» потеряла концентрацию на последних минутах, насколько оправдала себя оборонительная тактика после гола и как это поражение повлияет на планы команды на финише чемпионата?

«Уроки защиты после гола и последних минут»: Бакаев на пресс-конференции

Самые важные моменты и заявления, озвученные наставником «Согдианы»:

  • План на первый тайм и быстрый гол: «Моменты были у обеих сторон, атаковали и мы, и ОКМК. Мы открыли счет со стандарта, но после этого немного сели в оборону»;

  • Трудности во втором тайме: «Во втором тайме наша игра не особо клеилась. В некоторых эпизодах мы могли атаковать и забить гол, однако в концовке дважды пропустили мяч»;

  • Закон футбола и стойкость: «Это — футбол. На поле нужно играть до конца все 90 минут. Тем не менее, у меня нет претензий к парням, они старались, отдав все силы, и я говорю им спасибо»;

  • Планы на будущее: Во время перерыва команда поработает над допущенными ошибками и проведет подготовку к предстоящим важным матчам.

22-тур Суперлиги: Детали зааминского матча «Согдианы»

Сравнение динамики матча и выводов тренера:

Показатели и аспекты

«Согдиана» (Хозяева)

Тактическая оценка Бакаева

Сценарий первого тайма

1:0 (Гол со стандарта)

Отход команды назад после открытия счета

Сценарий второго тайма

Пропущено 2 гола на последних минутах

Снижение концентрации и отсутствие борьбы все 90 минут

Общий результат

1:2 (Поражение)

«В некоторых эпизодах мы могли забить 2-й гол»

Отношение тренера к команде

Благодарность парням

«Никаких претензий, отдали все силы»

Следующий этап

Продолжение подготовки

Выход из сложной ситуации и подготовка к грядущим турам

Спортивный анализ: Специалисты о поражении «Согдианы»

Основные выводы обозревателей и экспертов национального чемпионата:

  • Опасность раннего перехода к обороне: Отказ от инициативы после гола со стандарта и прижимание к собственной штрафной площади показало свою опасность против таких опытных команд, как ОКМК;

  • Физическое и психологическое давление: Удержание минимального преимущества в течение длительного времени требует от команды колоссальных сил; после 80-й минуты из-за физической усталости в центре обороны образовались зоны;

  • Сдержанная позиция Бакаева: То, что тренер после поражения не стал обвинять футболистов, а поддержал их, служит сохранению внутреннего единства в команде и предотвращению психологического спада.

Для «Согдианы» эта встреча стала горьким уроком, но позволила сделать важные выводы для исправления ошибок перед решающим отрезком сезона.

А как считаете вы, стало ли причиной поражения «Согдианы» чрезмерное закрытие в обороне ради удержания счета или к этому принудило давление ОКМК? Смогут ли подопечные Улугбека Бакаева усилить свою игру в оставшихся турах и подняться на более высокие места? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь самыми интересными аналитическими материалами об узбекском футболе со всеми любителями спорта!

СогдианаОКМКУлугбек БакаевСуперлига Узбекистана 22-тур
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Ответ суперкомпьютера»: назван будущий чемпион АПЛ, «Тоттенхэм» рухнул!«Ответ суперкомпьютера»: назван будущий чемпион АПЛ, «Тоттенхэм» рухнул!Сегодня, 07:12«Даже если ты Моуринью...»: Симеоне ответил на судейский скандал в дерби«Даже если ты Моуринью...»: Симеоне ответил на судейский скандал в дербиСегодня, 07:04Ислам Исмаилов открыто высказался о победе над «Локомотивом» и давленииИслам Исмаилов открыто высказался о победе над «Локомотивом» и давленииСегодня, 07:01Безупречная победа на «Сан-Сиро»: «Милан» разгромил «Лечче» со счетом 3:0!Безупречная победа на «Сан-Сиро»: «Милан» разгромил «Лечче» со счетом 3:0!Сегодня, 06:58Классическая драма на «Велодроме»: «ПСЖ» обыграл «Марсельь» благодаря голу МаркиньосаКлассическая драма на «Велодроме»: «ПСЖ» обыграл «Марсельь» благодаря голу МаркиньосаСегодня, 06:55«Шок в Турции»: дебютант из низшей лиги обыграл «Бешикташ» и вышел в лидеры!«Шок в Турции»: дебютант из низшей лиги обыграл «Бешикташ» и вышел в лидеры!Сегодня, 06:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым