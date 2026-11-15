Новое строгое правило в сборной Китая: футболисты обязаны скрывать татуировки

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Новое строгое правило в сборной Китая: футболисты обязаны скрывать татуировки

В Китае татуировки могут стать серьезной проблемой для спортсменов, защищающих честь национальной сборной. дербйдербйдербй.it сообщает, что спортивное руководство страны ввело еще более строгие правила для футболистов, вызванных в состав сборной.

Новые требования на поле и рукава

Согласно информации, теперь футболисты, выходящие на поле в составе национальной команды, обязаны полностью скрывать любые видимые татуировки на открытых участках тела с помощью специальных рукавов телесного цвета.

На самом деле подобные правила существовали и раньше, однако в последние годы их исполнение не контролировалось строго. Периодически требования смягчались, а затем ограничения вновь ужесточались, но сейчас жесткие меры были восстановлены.

Правила и ограничения

Детали

Основное требование

Футболисты сборной обязаны скрывать татуировки рукавами телесного цвета

Сфера охвата

Пока применяется только к членам национальной сборной

Внутренний чемпионат

В местных лигах и внутренних клубах такие строгие ограничения пока не действуют

Основная причина

Стратегия, направленная против влияния западной культуры

Политическая стратегия и разница во внутреннем чемпионате

По мнению наблюдателей, это решение связано не только со спортивной этикой или имиджем. Эксперты расценивают эту меру как часть комплексной стратегии руководства Китая, направленной против влияния западной культуры.

В то же время, хотя в национальной сборной строго требуется скрывать татуировки, во внутренних чемпионатах и местных лигах страны такие ограничения еще не вступили в полную силу, и для них пока сохраняется свобода.

Как вы считаете, насколько оправдано введение подобных ограничений на внешний вид спортсменов? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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