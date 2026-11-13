Рушанабону Исоева завоевала золотую медаль на юношеских Олимпийских играх

Спортивная делегация Узбекистана одержала еще одну грандиозную победу на юношеских Олимпийских играх «Дакар-2026». Копилка достижений спортсменов нашей страны пополнилась еще одной почетной золотой медалью.

Финальный бой и победа над соперницей из Словакии

В весовой категории до 60 кг нашу страну достойно представила талантливая боксерша Рушанабону Исоева, которая вышла на ринг в решающем бою за чемпионский титул против опытной словацкой спортсменки Каролины Колларовой.

В ходе напряженного и бескомпромиссного поединка наша представительница продемонстрировала высокое мастерство, силу и волю к победе. По единогласному решению судей, Рушанабону одержала победу над соперницей со счетом 4:1, продемонстрировав абсолютное превосходство.