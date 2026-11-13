Рушанабону Исоева завоевала золотую медаль на юношеских Олимпийских играх
Спортивная делегация Узбекистана одержала еще одну грандиозную победу на юношеских Олимпийских играх «Дакар-2026». Копилка достижений спортсменов нашей страны пополнилась еще одной почетной золотой медалью.
Финальный бой и победа над соперницей из Словакии
В весовой категории до 60 кг нашу страну достойно представила талантливая боксерша Рушанабону Исоева, которая вышла на ринг в решающем бою за чемпионский титул против опытной словацкой спортсменки Каролины Колларовой.
В ходе напряженного и бескомпромиссного поединка наша представительница продемонстрировала высокое мастерство, силу и волю к победе. По единогласному решению судей, Рушанабону одержала победу над соперницей со счетом 4:1, продемонстрировав абсолютное превосходство.
Основные аспекты финального боя
Данные
Название соревнований
Юношеские Олимпийские игры «Дакар-2026»
Весовая категория и спортсмен
-60 кг, Рушанабону Исоева
Соперница в финале
Каролина Колларова (Словакия)
Счет финала
4:1 (по решению судей)
Результат
Обладательница золотой медали юношеских Олимпийских игр
Блестящее будущее узбекского бокса
Эта радостная новость, подтвержденная Федерацией бокса Узбекистана, доставила огромную радость нашим болельщикам. Покорение таких высоких вершин нашими юными спортсменами на международной арене является практическим результатом внимания, уделяемого молодежному спорту в нашей стране, и высокого уровня подготовки. От всей души поздравляем Рушанабону Исоеву с этой исторической победой!
Как вы считаете, каким фундаментом для будущих побед на крупных соревнованиях станут успехи наших юных боксеров на Олимпиаде «Дакар-2026»? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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