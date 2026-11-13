Сабрина Чакоманова стала первой в истории чемпионкой юношеских Олимпийских игр среди узбекских девушек
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- Боксерка Сабрина Чакоманова, выступающая в весовой категории до 54 кг, завоевала золотой медаль на юношеских Олимпийских играх «Дакар-2026», став первой в истории чемпионкой среди узбекских девушек.
- В финальном поединке против колумбийки Салас Трехос наша соотечественница одержала победу со счетом 5:0 по единогласному решению судей.
- Этот исторический успех зафиксирован как первое чемпионство на юношеских Олимпийских играх среди девушек в истории бокса Узбекистана.
В спортивном мире Узбекистана произошло поистине историческое событие. Талантливая боксерша Сабрина Чакоманова, выступающая в весовой категории до 54 кг, успешно дошедшая до финала юношеских Олимпийских игр «Дакар-2026», продемонстрировала абсолютное превосходство в решающем поединке за золотую медаль и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.
Финальный бой и уверенная победа над соперницей
В напряженном и бескомпромиссном поединке за золото наша соотечественница вышла на ринг против колумбийки Салас Трехос. Продемонстрировав высокий уровень тактической и физической подготовки, Сабрина с первых минут полностью взяла инициативу в свои руки.
Единогласным решением судей наша спортсменка одержала победу со счетом 5:0, оформив чемпионский титул. Как подтвердили в Федерации бокса Узбекистана, это достижение принесло ей почетное звание первой в истории страны чемпионки юношеских Олимпийских игр среди девушек.
Финальный бой и детали соревнований
Данные
Название соревнований
Юношеские Олимпийские игры «Дакар-2026»
Весовая категория и спортсменка
-54 кг, Сабрина Чакоманова
Соперница в финале
Салас Трехос (Колумбия)
Счет финала
5:0 (единогласное решение судей)
Историческое значение
Первая чемпионка юношеских Олимпийских игр среди узбекских девушек
Новые рубежи узбекского бокса
Эта победа Сабрины Чакомановой — не только ее личное достижение, но и очередной яркий результат работы, проводимой в нашей стране по развитию женского спорта, в частности бокса. Поздравляем весь наш народ и болельщиков с этой грандиозной победой!
Как вы считаете, какое значение имеет такой исторический успех Сабрины Чакомановой для повышения интереса юных девушек к спорту в нашей стране? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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