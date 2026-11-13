Сабрина Чакоманова стала первой в истории чемпионкой юношеских Олимпийских игр среди узбекских девушек

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Сабрина Чакоманова стала первой в истории чемпионкой юношеских Олимпийских игр среди узбекских девушек
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  • Боксерка Сабрина Чакоманова, выступающая в весовой категории до 54 кг, завоевала золотой медаль на юношеских Олимпийских играх «Дакар-2026», став первой в истории чемпионкой среди узбекских девушек.
  • В финальном поединке против колумбийки Салас Трехос наша соотечественница одержала победу со счетом 5:0 по единогласному решению судей.
  • Этот исторический успех зафиксирован как первое чемпионство на юношеских Олимпийских играх среди девушек в истории бокса Узбекистана.

В спортивном мире Узбекистана произошло поистине историческое событие. Талантливая боксерша Сабрина Чакоманова, выступающая в весовой категории до 54 кг, успешно дошедшая до финала юношеских Олимпийских игр «Дакар-2026», продемонстрировала абсолютное превосходство в решающем поединке за золотую медаль и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Финальный бой и уверенная победа над соперницей

В напряженном и бескомпромиссном поединке за золото наша соотечественница вышла на ринг против колумбийки Салас Трехос. Продемонстрировав высокий уровень тактической и физической подготовки, Сабрина с первых минут полностью взяла инициативу в свои руки.

Единогласным решением судей наша спортсменка одержала победу со счетом 5:0, оформив чемпионский титул. Как подтвердили в Федерации бокса Узбекистана, это достижение принесло ей почетное звание первой в истории страны чемпионки юношеских Олимпийских игр среди девушек.

Финальный бой и детали соревнований

Данные

Название соревнований

Юношеские Олимпийские игры «Дакар-2026»

Весовая категория и спортсменка

-54 кг, Сабрина Чакоманова

Соперница в финале

Салас Трехос (Колумбия)

Счет финала

5:0 (единогласное решение судей)

Историческое значение

Первая чемпионка юношеских Олимпийских игр среди узбекских девушек

Новые рубежи узбекского бокса

Эта победа Сабрины Чакомановой — не только ее личное достижение, но и очередной яркий результат работы, проводимой в нашей стране по развитию женского спорта, в частности бокса. Поздравляем весь наш народ и болельщиков с этой грандиозной победой!

Как вы считаете, какое значение имеет такой исторический успех Сабрины Чакомановой для повышения интереса юных девушек к спорту в нашей стране? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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