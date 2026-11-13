Сабрина Чакоманова стала первой в истории чемпионкой юношеских Олимпийских игр среди узбекских девушек

В спортивном мире Узбекистана произошло поистине историческое событие. Талантливая боксерша Сабрина Чакоманова, выступающая в весовой категории до 54 кг, успешно дошедшая до финала юношеских Олимпийских игр «Дакар-2026», продемонстрировала абсолютное превосходство в решающем поединке за золотую медаль и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Финальный бой и уверенная победа над соперницей

В напряженном и бескомпромиссном поединке за золото наша соотечественница вышла на ринг против колумбийки Салас Трехос. Продемонстрировав высокий уровень тактической и физической подготовки, Сабрина с первых минут полностью взяла инициативу в свои руки.

Единогласным решением судей наша спортсменка одержала победу со счетом 5:0, оформив чемпионский титул. Как подтвердили в Федерации бокса Узбекистана, это достижение принесло ей почетное звание первой в истории страны чемпионки юношеских Олимпийских игр среди девушек.