В первые недели 2026 года проект ОпенКлав вызвал большой резонанс в технологическом мире, познакомив многих экспертов с возможностями безграничных ИИ-агентов. Несмотря на замедление темпов проекта после того, как OpenAI пригласила его основателя в свою команду, его влияние сохранилось. Сегодня компания Microsoft объявила о запуске нового помощника Скут, который привносит мощь и гибкость ОпенКлав в систему Microsoft 365. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Скут, созданный на базе фреймворка ОпенКлав, — это агентный помощник с уникальной индивидуальностью и стилем, который постоянно взаимодействует с пользователем. Пользователи могут давать своей копии Скут любое имя (например, Себастиан) и постоянно давать ему инструкции по задачам, требующим автоматизации. По словам вице-президента Microsoft Омара Шахина, главная цель — создать помощника, который активно адаптируется к потребностям пользователя.

На данный момент Скут предоставляется через программу Microsoft Фронтиер, и для его использования требуется подписка GitHub Copilot. Хотя система основана на облачных технологиях, она также работает на настольных компьютерах и в браузерах. Это позволяет легко интегрировать его с электронной почтой, календарем и другими системами. Скут оснащен готовыми навыками, такими как управление календарем и составление повестки дня совещаний.

Что касается вопросов безопасности, Microsoft внедрила специальную систему защиты, чтобы развеять опасения, связанные с неконтролируемыми агентами. В состав Скут входит встроенная «система соответствия политике» (поликй конформанке сйстем), которая постоянно проверяет, работает ли помощник в соответствии с инструкциями. По результатам каждой проверки формируется отдельный аудиторский отчет.

Эта новость является частью ряда продуктов, представленных в рамках конференции Microsoft Буилд. Компания также продемонстрировала ориентированный на аппаратное обеспечение Проджект Солара, обновление Copilot и новую модель ИИ с логическим мышлением. Помощник Скут изучает стиль работы пользователей и со временем становится более умным и независимым агентом.