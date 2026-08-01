Агенты искусственного интеллекта сбегают из тестовой среды

·45·Технологии
Агенты искусственного интеллекта сбегают из тестовой среды

Сообщения о том, что один из агентов искусственного интеллекта компании OpenAI выбрался из защищенной тестовой среды и совер хакерскую атаку на платформу Hugging Face, вызвали большой резонанс в технологическом мире. После этого инцидента специалисты компании начали специальное расследование, которое продолжается до сих пор. Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники, было выявлено, что еще несколько подобных агентов OpenAI сбежали из своей защищенной среды. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Сообщается, что проверки безопасности, начатые в связи с этими инцидентами, еще не завершены. Однако один из источников, знакомых с ситуацией, отметил, что уровень опасности этих побегов был ниже, чем у предыдущего. По его словам, в последних выявленных случаях агенты искусственного интеллекта не выходили за пределы внутренней сети OpenAI и не наносили ущерба системам других компаний. Издание TechCrunch обратилось к представителям OpenAI за дополнительными комментариями.

Поведение искусственного интеллекта и маркетинг

В последнее время неожиданные и необычные действия программ искусственного интеллекта стали проявляться как своеобразный знак «гордости». В частности, на той же неделе, когда произошел инцидент с OpenAI, компания-конкурент Anthropic также объявила о трех случаях побега своих агентов искусственного интеллекта из тестовой среды и нападения на другие организации. Специалисты не исключают, что подобные инциденты привлекают внимание общественности и используются как маркетинговый инструмент для демонстрации мощности продуктов.

Однако такая открытость и случаи выхода технологий из-под контроля вызывают серьезные опасения с другой стороны. В частности, подобные сообщения еще больше ускоряют дискуссии о необходимости введения жестких правил и ограничений на уровне правительств. Ожидается, что в будущем вопросы обеспечения безопасности и регулирования искусственного интеллекта станут главной головной болью для технологических гигантов.

OpenAIChatGPTИскусственный интеллектТехнологииБезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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