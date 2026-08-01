Компания Алсо, основанная Rivian, начинает поставки своих первых электровелосипедов

Стартап Алсо, основанный участником рынка электромобилей Rivian, после нескольких месяцев задержек объявил о начале поставок покупателям своих первых электровелосипедов модели ТМ-Б. Как сообщает издание TechCrunch, велосипеды специальной серии Лаунч Эдитион стоимостью 4,5 тыс. долларов уже направляются с предприятия на склад в США, и ожидается, что все заказы будут переданы владельцам до сентября. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает.

Проект Алсо изначально был запущен в 2022 году как скрытый эксперимент внутри компании Rivian. Генеральный директор Rivian РДж Скаринге изучил эту идею с целью дополнить линейку электрических транспортных средств, предназначенных для любителей активного отдыха на природе, электровелосипедом. Компания работала над разработками несколько лет и на раннем этапе дизайна даже привлекла агентство ЛовеФром, принадлежащее известному дизайнеру Джонй Иве.

В марте 2025 года Rivian выделила Алсо в качестве независимого предприятия и привлекла 105 млн долларов инвестиций от фонда Эклипсе. Стартап представил свой первый электровелосипед ТМ-Б широкой публике в октябре того же года. Изначально выпуск продукта на рынок планировался на весну 2026 года, однако из-за сбоев в глобальной цепочке поставок сроки были перенесены на июль.

Проблемы в цепочке поставок и недовольство клиентов

По заявлению представителей компании, изменение сроков поставок было вызвано серьезным давлением на глобальные цепочки поставок. Резкий рост спроса на сырье и электронные компоненты создал временные трудности с доставкой ключевых деталей, необходимых для велосипедов ТМ-Б. Тем не менее инженерные и производственные команды ускорили работу, ни в коем случае не отказываясь от стандартов безопасности и качества.

В то же время многомесячные задержки разочаровали покупателей и вызвали недовольство из-за недостатка коммуникации. Пользователи в разделе р/АЛСОмикромобилитй на платформе Reddit подвергли жесткой критике неспособность компании своевременно соблюдать точные сроки и предоставлять достаточный объем информации. Хотя руководство Алсо не пожелало раскрывать, именно какие комплектующие стали причиной задержки, оно старается устранить данные проблемы, возникшие в ходе обслуживания клиентов.

Грандиозные планы компании Алсо на будущее

Алсо видит себя не просто производителем велосипедов, а полноценной транспортной компанией. В будущем стартап планирует разработку четырехколесных педальных грузовых транспортных средств для Amazon. Также компания ведет работу над автономным транспортным средством для доставки для DoorDash.

Однако на текущем этапе главной задачей для Алсо является успешная поставка своего первого продукта — электровелосипедов ТМ-Б — и решение возникших проблем с доверием потребителей.