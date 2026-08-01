Представлен гибрид Sky Номад Н70 Max от компании Xiaomi

·40·Авто
Представлен гибрид Sky Номад Н70 Max от компании Xiaomi

Компания Xiaomi вновь привлекла внимание на авторынке своим новым крупным гибридным кроссовером — Sky Номад Н70 Max. Этот автомобиль примечателен не только просторным салоном с уникальными возможностями трансформации, оснащением практически люксового уровня и доступной ценой, но и кардинально новыми решениями в сфере технического обслуживания. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, одна из самых интересных особенностей нового гибрида заключается в том, что техническое обслуживание установленного в нем двигателя внутреннего сгорания требуется проводить раз в три года. Для сравнения, на традиционных бензиновых автомобилях и привычных гибридах менять моторное масло принято ежегодно.

Почему увеличилась периодичность замены моторного масла?

Для достижения такого уникального результата компания Xiaomi совместно с Shell разработала специальное моторное масло с низкой вязкостью. Это масло создано с учетом того, что двигатель выполняет исключительно функцию электрогенератора.

В отличие от обычных машин, здесь бензиновый мотор не приводит колеса в движение напрямую и не подвергается постоянной смене режимов нагрузки. Основная задача ДВС в модели Sky Номад Н70 Max заключается лишь в подзарядке аккумулятора, что значительно снижает износ агрегата.

Технические возможности и запас хода

Данный кроссовер большую часть времени может передвигаться как полноценный электромобиль. Заднеприводная версия автомобиля оснащена тяговой батареей емкостью 76 кВт·ч, которая позволяет проехать до 505 километров по циклу КЛТК без запуска бензинового генератора.

Кроме того, система быстрой зарядки позволяет восстановить запас энергии примерно за 18 минут. В результате в ежедневных поездках бензиновый двигатель можно вообще не включать.

Генератор и топливная экономичность

А когда заряд аккумулятора истощается, в работу включается 1,5-литровый турбированный двигатель производства Харбин Донган. Он не связан с колесами и вырабатывает электроэнергию исключительно для батареи.

По данным Xiaomi, коэффициент полезного действия этого генератора превышает 44%, а на один литр топлива генерируется примерно 4 кВт·ч энергии. За счет топливного бака емкостью 68 литров общий запас хода автомобиля по циклу КЛТК составляет почти 1500 километров.

По мнению представителей компании, такой формат позволит владельцам в большинстве случаев использовать машину как электромобиль и не тратить время на поиски зарядной станции при дальних поездках. На китайском рынке цены на Sky Номад Н70 Max начинаются от 260 тысяч юаней (примерно 3 миллиона рублей).

XiaomiSky Nomad N70 MaxАвтомобилиГибридКитайские авто
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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