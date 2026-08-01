Михаил Мудрик возвращается в Челси после дисквалификации

Четырехлетний срок дисквалификации, наложенный на вингера «Челси» Михаила Мудрика, был сокращен, и футболисту разрешили вернуться в свою команду. Об этом стало известно после апелляционного процесса в Спортивном арбитражном суде, и ожидается, что украинский футболист вскоре присоединится к предсезонному сбору команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Напомним, что игрок не выходил на поле с ноября 2024 года. В июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии (ФА) назначила ему четырехлетнюю дисквалификацию из-за обнаружения в его организме мельдония — вещества, повышающего способность дыхания.

Отмена дисквалификации и разбирательство в суде

Из-за этого сурового наказания Михаил Мудрик не должен был участвовать в официальных матчах до конца 2028 года. Однако футболист обратился в Спортивный арбитражный суд с апелляцией, подчеркнув, что никогда добровольно не принимал запрещенные вещества.

Футбольная ассоциация Англии в пятницу подтвердила, что игрок признал нарушение, а срок дисквалификации был завершен досрочно, что дало ему право немедленно вернуться к матчам. Хотя детали апелляции не разглашаются, это решение зажгло зеленый свет для продолжения карьеры футболиста.

Эмоции игрока и реакция Челси

Михаил Мудрик не скрывал, что этот период стал самым тяжелым испытанием в его карьере. В своем заявлении он особо подчеркнул, что никогда намеренно не нарушал правила, а честная борьба и профессионализм всегда были для него в приоритете.

&лдкуо;После этой долгой борьбы четырехлетний запрет в отношении меня был отменен, и я получил право немедленно продолжить свою карьеру&рдкуо;, &мдаш; выразил свою благодарность близким и друзьям украинский футболист.

Перспективы под руководством нового тренера

После завершения этого скандального дела руководство «Челси» также выступило с официальным заявлением, выразив удовлетворение положительным разрешением вопроса. Лондонцы продолжают поддерживать игрока, и теперь у него появится возможность проявить себя под руководством нового главного тренера команды Хаби Алонсо.

Стоит отметить, что в период дисквалификации Мудрику было запрещено входить на базу клуба и пользоваться условиями команды, поэтому он занимался в основном индивидуально. Теперь же он вернулся к тренировкам основного состава и намерен демонстрировать свою лучшую игру в составе «Челси».