Самолеты МС-21 и СДж-100 оснастят Wi-Fi и мультимедийными системами

·28·Технологии
Самолеты МС-21 и СДж-100 оснастят Wi-Fi и мультимедийными системами
Аудиоверсия

Новые российские пассажирские самолеты МС-21 и СДж-100 будут оснащены спутниковым интернетом, Wi-Fi и развлекательными системами на борту. Эти технологии планируется реализовать полностью на отечественном оборудовании. Об этом сообщает Иксбт.ком .

По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадима Бадехи, соответствующие технические решения уже интегрированы в конструкцию лайнеров. Он отметил, что доступ в интернет во время полета будет обеспечиваться исключительно российским оборудованием.

Эта мера позволит снизить зависимость от зарубежных технологий и обеспечить бесперебойные цифровые сервисы в полете. При этом финальная конфигурация салона — экраны в спинках кресел и другие удобства — будет формироваться по запросу авиакомпаний.

В ОАК подчеркивают, что при разработке новых самолетов особое внимание уделяется повышению комфорта пассажиров. Ожидается, что современные мультимедийные системы выведут качество перелетов на новый уровень.

АвиацияТехнологииМС-21SJ-100Wi-Fi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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