Лука Модрич не завершает карьеру: хорватская легенда продлевает контракт с «Миланом»

·63·Спорт
Лука Модрич не завершает карьеру: хорватская легенда продлевает контракт с «Миланом»

Одна из живых легенд футбольного мира, хорватский полузащитник Лука Модрич считает, что вешать бутсы на гвоздь еще рано. Как сообщает издание Ла Gazzetta делло Sport, опытный плеймейкер решил продлить действующее соглашение с итальянским клубом «Милан» еще на один год. Это решение объясняется желанием футболиста уйти с большой сцены на победной ноте после неудач прошлого сезона. Об этом сообщает Goal.com.

Шестикратный победитель Лиги чемпионов и обладатель «Золотого мяча» Модрич, несмотря на то, что ему почти исполняется 41 год, сохранил высокую мотивацию. Он был глубоко разочарован итогами прошлого сезона, в частности тем, что «Милан» занял пятое место в Серии А и остался без Лиги чемпионов, а также неудачным выступлением сборной Хорватии на чемпионате мира. Поэтому он намерен завершить карьеру не поражением, а завоеванием престижного трофея.

Новый тренер и новый подход

В новом сезоне «Милан» возглавит Рубен Аморим. Португальский специалист планирует разумно использовать опыт Модрича. Несмотря на то, что в прошлом сезоне под руководством Массимилиано Аллегри он провел 37 матчей, в предстоящем году его нагрузки будут снижены. Руководство клуба и тренерский штаб, учитывая возраст, планируют выпускать Луку Модрича не во всех играх, а в самых важных и решающих матчах.

Согласно информации, ожидается, что для поддержания физической формы Модрич примет участие примерно в 30 матчах высокого уровня в течение сезона. Эта стратегия предотвратит его переутомление и обеспечит максимальную пользу для команды в нужный момент. Футболист также согласился с этой системой «ротации» и хочет сосредоточиться на Лиге Европы и чемпионстве в Италии.

Прощание со сборной

Лука Модрич также находится на пороге завершения международной карьеры. Он официально закончит выступления за национальную сборную Хорватии после прощального матча, который состоится 6 октября в Сплите. Этот шаг позволит ему полностью сосредоточиться на своем последнем сезоне в «Милане» и помочь клубу в борьбе за «вторую звезду» (20-й чемпионский титул).

В то же время в составе «Милана» готовится проявить себя молодой талант Ардон Яшари. Швейцарский футболист, приобретенный в прошлом году за 34 миллиона евро, пропустил много времени из-за травмы. Рубен Аморим видит в Яшари достойного преемника Модрича и хочет сформировать его как центральное звено в своей тактической схеме 3-4-2-1. Оставание Модрича в команде послужит отличной школой для молодого Яшари.

Лука МодричМиланТрансферыСерия АФутбол
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Jahongir Tursunov
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