Чип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в Европе

На стыке медицины и высоких технологий произошло революционное событие: стартап Скиенке Корпоратион получил право на продажу в Европе устройства ПРИМА, предназначенного для людей, потерявших зрение. Эта технология позволяет пациентам, ослепшим из-за возрастной макулярной дегенерации, вновь увидеть мир. Этот шаг является огромным достижением не только для компании, но и для всей сферы нейротехнологий. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Система ПРИМА состоит из миниатюрного чипа, устанавливаемого в заднюю часть глаза, и очков со специальной камерой. Процедура проводится в амбулаторных условиях и занимает всего один час. Камера на очках принимает изображения и передает их непосредственно на чип, который, в свою очередь, направляет визуальную информацию в мозг. По данным издания TechCrunch, эта технология уже доказала свою высокую эффективность на практике.

Технология, кардинально меняющая качество жизни

По словам основателя и главы Скиенке Корпоратион Макса Ходака, устройство возвращает пациентам функциональное зрение. Один из пациентов, участвовавших в клинических испытаниях во Франции, недавно закончил чтение 300-страничного романа, а другие смогли разгадывать кроссворды и даже рисовать. Эти результаты — беспрецедентная возможность для людей, годами живших в темноте.

Стоит отметить, что Макс Ходак ранее руководил известным проектом Neuralink вместе с Илоном Маском. В 2021 году он выбрал свой путь и основал компанию Скиенке Корпоратион. Его цель — не ограничиваться лабораторными экспериментами, а вывести сферу нейротехнологий на новый уровень, создав устойчивый бизнес с доходом в 100 миллионов долларов в год.

Цена и планы на будущее

Ожидается, что в настоящее время стоимость одного устройства ПРИМА составит несколько сотен тысяч долларов. Представители компании ведут переговоры с медицинскими страховыми организациями в Германии и других европейских странах о покрытии расходов. Первые коммерческие операции могут начаться в Германии уже в сентябре этого года. Кроме того, ФДА США также согласилось рассмотреть устройство в ускоренном порядке.

В будущем компания планирует еще больше усовершенствовать дизайн устройства. Хотя текущая модель требует внешнего аккумуляторного блока, в следующих поколениях все вычислительные мощности будут интегрированы в компактный корпус, подобный АР-очкам компании Meta. Ожидается, что эта технология станет основным решением для лечения не только макулярной дегенерации, но и других редких видов слепоты.