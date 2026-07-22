Звезда шоу «Хартз унд херзлич» Норберт скончался в возрасте 63 лет

·79·Мир
Звезда шоу «Хартз унд херзлич» Норберт скончался в возрасте 63 лет

Норберт, ставший известным благодаря популярному немецкому реалити-шоу «Хартз унд херзлич», скончался в возрасте 63 лет. О его смерти сообщили создатели программы РТЛЗВЭИ в социальных сетях.

Норберт запомнился зрителям своим искренним отношением к Манье и трогательными словами: «Я буду любить тебя вечно». После недавней новости об их помолвке эта трагедия стала для поклонников еще более тяжелым ударом.

«Мы будем скучать по вам»

Команда проекта объявила о смерти Норберта на своей странице в Instagram, выразив соболезнования его близким.

«С глубокой скорбью сообщаем, что Норберт, многолетний спутник и жених Маньи, скончался в возрасте 63 лет», — говорится в заявлении.

Создатели шоу выразили соболезнования Манье, семье и друзьям покойного, написав прощальные слова:

«Покойтесь с миром. Мы будем скучать по вам».

Новость о смерти Норберта быстро распространилась среди многочисленных поклонников проекта.

Их познакомил приют для бездомных

Зрителям Норберт был известен прежде всего благодаря своим отношениям с Маньей. Они познакомились в приюте для бездомных.

В 2024 году Манья впервые подробно рассказала в шоу об их знакомстве и отношениях. В жизни пары были как светлые, так и тяжелые, сложные периоды.

Несмотря на то, что на какое-то время они расставались, Манья продолжала верить в любовь Норберта. Позже они воссоединились и восстановили свои отношения.

«Я буду любить тебя вечно»

Зрители особенно хорошо помнят одну фразу, которую Норберт говорил Манье:

«Я буду любить тебя вечно».

Эти слова и его отношение к Манье тронули многих поклонников. Недавно пара обручилась и планировала строить совместное будущее.

Поэтому внезапная смерть Норберта стала тяжелой новостью для зрителей, которые следили за развитием их отношений.

Поклонники выражают соболезнования

Под постом, опубликованным командой РТЛЗВЭИ, были оставлены сотни комментариев с соболезнованиями. Пользователи вспоминают Норберта как искреннего и заботливого по отношению к Манье человека.

«Очень жаль. Они были так счастливы вместе. Покойся с миром, дорогой Норберт», — написал один из поклонников.

Другой зритель отметил, что Норберт был хорошим человеком для Маньи, и выразил соболезнования всем его близким.

Многие пользователи оставили в память о покойном эмодзи в виде сердец и свечей. История любви Норберта и Маньи навсегда останется в памяти поклонников «Хартз унд херзлич».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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