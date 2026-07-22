Кто та женщина, которую выбрал Омар Боркан? Интересные факты о Ясмин

Личная жизнь Омара Боркана аль-Галы, некогда прославившегося как «самый красивый араб в мире», обсуждалась не меньше, чем его внешность. Сердце модели, находящегося под прицелом миллионов поклонников, покорила модельер Ясмин Овейда.

Хотя некоторые интернет-пользователи сочли, что Ясмин «не подходит» Омару, она не только обладает своеобразной красотой, но и является деловой женщиной, нашедшей свое место в индустрии моды.

Как Омар Боркан стал знаменитым?

Омар Боркан аль-Гала родился в Ираке и вырос в Дубае. Окончив школу, он получил образование в сфере гостиничного менеджмента и одновременно занимался модельной деятельностью.

Он стал известен всему миру в 2013 году. В то время в интернете и зарубежных СМИ распространились сообщения о том, что Омара выдворили с мероприятия в Саудовской Аравии из-за того, что он был «слишком красив».

Хотя официальные подробности этого события трактуются по-разному, именно эта история принесла Омару международную славу. Его стали приглашать на интервью, он появлялся в модных журналах, а поклонники прозвали его «самым красивым арабом в мире».

Кто такая Ясмин, покорившая его сердце?

После того как Омар обрел популярность, у него начались отношения с Ясмин Овейдой. Ясмин родилась в штате Пенсильвания, США, и с детства интересовалась модой и дизайном одежды.

Чтобы осуществить свою мечту, она изучала дизайн одежды в учебном заведении моды в Париже. Позже она начала создавать наряды, сочетающие восточный стиль и современный дизайн.

Хотя Ясмин стала широко известна благодаря отношениям с Омаром, она ведет самостоятельную творческую деятельность и имеет собственный бизнес.

Брак и семейная жизнь

Омар и Ясмин решили пожениться в 2015 году. Год спустя у них родился сын.

Фотографии пары, распространявшиеся в социальных сетях, вызывали большой интерес у поклонников. Однако внешность Ясмин подвергалась необоснованной критике со стороны некоторых интернет-пользователей.

Многие высказывали мнение, что Омар из-за своей популярности и внешности «должен был выбрать другую женщину». Но такие оценки не учитывали личность Ясмин, ее талант и отношения между парой.

Что произошло после новости о разводе?

В 2018 году появились сообщения о том, что Омар и Ясмин развелись. Они не стали подробно объяснять публике причины разрыва отношений.

По этой причине в социальных сетях распространялись различные домыслы. Одни поклонники были огорчены этой новостью, другие же не скрывали радости от того, что Омар снова стал холостяком.

Позже появилась информация о том, что пара восстановила отношения. Сообщалось, что они некоторое время жили в Ванкувере, а затем переехали в Дубай.

Ясмин — не просто жена знаменитой модели

Ясмин Овейда не ограничилась тем, чтобы быть публичной личностью, чью внешность обсуждают. Она развила собственный бренд как дизайнер и предприниматель.

В создаваемых ею нарядах объединяются восточные традиции и элементы современной моды. В этом плане Ясмин считается творческой личностью, имеющей свою отдельную аудиторию и клиентов.

Омар же продолжает свою деятельность в качестве модели и в социальных сетях. Его густая борода и своеобразный стиль до сих пор остаются одними из главных черт его имиджа.

История Омара и Ясмин еще раз доказывает, что интернет-оценки, основанные на внешности, не могут полностью отразить реальные отношения между людьми.