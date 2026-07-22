Кто та женщина, которую выбрал Омар Боркан? Интересные факты о Ясмин

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Кто та женщина, которую выбрал Омар Боркан? Интересные факты о Ясмин

Личная жизнь Омара Боркана аль-Галы, некогда прославившегося как «самый красивый араб в мире», обсуждалась не меньше, чем его внешность. Сердце модели, находящегося под прицелом миллионов поклонников, покорила модельер Ясмин Овейда.

Хотя некоторые интернет-пользователи сочли, что Ясмин «не подходит» Омару, она не только обладает своеобразной красотой, но и является деловой женщиной, нашедшей свое место в индустрии моды.

Как Омар Боркан стал знаменитым?

Омар Боркан аль-Гала родился в Ираке и вырос в Дубае. Окончив школу, он получил образование в сфере гостиничного менеджмента и одновременно занимался модельной деятельностью.

Он стал известен всему миру в 2013 году. В то время в интернете и зарубежных СМИ распространились сообщения о том, что Омара выдворили с мероприятия в Саудовской Аравии из-за того, что он был «слишком красив».

Хотя официальные подробности этого события трактуются по-разному, именно эта история принесла Омару международную славу. Его стали приглашать на интервью, он появлялся в модных журналах, а поклонники прозвали его «самым красивым арабом в мире».

Кто такая Ясмин, покорившая его сердце?

После того как Омар обрел популярность, у него начались отношения с Ясмин Овейдой. Ясмин родилась в штате Пенсильвания, США, и с детства интересовалась модой и дизайном одежды.

Чтобы осуществить свою мечту, она изучала дизайн одежды в учебном заведении моды в Париже. Позже она начала создавать наряды, сочетающие восточный стиль и современный дизайн.

Кто та женщина, которую выбрал Омар Боркан? Интересные факты о Ясмин

Хотя Ясмин стала широко известна благодаря отношениям с Омаром, она ведет самостоятельную творческую деятельность и имеет собственный бизнес.

Брак и семейная жизнь

Омар и Ясмин решили пожениться в 2015 году. Год спустя у них родился сын.

Фотографии пары, распространявшиеся в социальных сетях, вызывали большой интерес у поклонников. Однако внешность Ясмин подвергалась необоснованной критике со стороны некоторых интернет-пользователей.

Многие высказывали мнение, что Омар из-за своей популярности и внешности «должен был выбрать другую женщину». Но такие оценки не учитывали личность Ясмин, ее талант и отношения между парой.

Что произошло после новости о разводе?

В 2018 году появились сообщения о том, что Омар и Ясмин развелись. Они не стали подробно объяснять публике причины разрыва отношений.

По этой причине в социальных сетях распространялись различные домыслы. Одни поклонники были огорчены этой новостью, другие же не скрывали радости от того, что Омар снова стал холостяком.

Кто та женщина, которую выбрал Омар Боркан? Интересные факты о Ясмин

Позже появилась информация о том, что пара восстановила отношения. Сообщалось, что они некоторое время жили в Ванкувере, а затем переехали в Дубай.

Ясмин — не просто жена знаменитой модели

Ясмин Овейда не ограничилась тем, чтобы быть публичной личностью, чью внешность обсуждают. Она развила собственный бренд как дизайнер и предприниматель.

В создаваемых ею нарядах объединяются восточные традиции и элементы современной моды. В этом плане Ясмин считается творческой личностью, имеющей свою отдельную аудиторию и клиентов.

Омар же продолжает свою деятельность в качестве модели и в социальных сетях. Его густая борода и своеобразный стиль до сих пор остаются одними из главных черт его имиджа.

История Омара и Ясмин еще раз доказывает, что интернет-оценки, основанные на внешности, не могут полностью отразить реальные отношения между людьми.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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