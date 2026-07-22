Кто та женщина, которую выбрал Омар Боркан? Интересные факты о Ясмин
Личная жизнь Омара Боркана аль-Галы, некогда прославившегося как «самый красивый араб в мире», обсуждалась не меньше, чем его внешность. Сердце модели, находящегося под прицелом миллионов поклонников, покорила модельер Ясмин Овейда.
Хотя некоторые интернет-пользователи сочли, что Ясмин «не подходит» Омару, она не только обладает своеобразной красотой, но и является деловой женщиной, нашедшей свое место в индустрии моды.
Как Омар Боркан стал знаменитым?
Омар Боркан аль-Гала родился в Ираке и вырос в Дубае. Окончив школу, он получил образование в сфере гостиничного менеджмента и одновременно занимался модельной деятельностью.
Он стал известен всему миру в 2013 году. В то время в интернете и зарубежных СМИ распространились сообщения о том, что Омара выдворили с мероприятия в Саудовской Аравии из-за того, что он был «слишком красив».
Хотя официальные подробности этого события трактуются по-разному, именно эта история принесла Омару международную славу. Его стали приглашать на интервью, он появлялся в модных журналах, а поклонники прозвали его «самым красивым арабом в мире».
Кто такая Ясмин, покорившая его сердце?
После того как Омар обрел популярность, у него начались отношения с Ясмин Овейдой. Ясмин родилась в штате Пенсильвания, США, и с детства интересовалась модой и дизайном одежды.
Чтобы осуществить свою мечту, она изучала дизайн одежды в учебном заведении моды в Париже. Позже она начала создавать наряды, сочетающие восточный стиль и современный дизайн.
Хотя Ясмин стала широко известна благодаря отношениям с Омаром, она ведет самостоятельную творческую деятельность и имеет собственный бизнес.
Брак и семейная жизнь
Омар и Ясмин решили пожениться в 2015 году. Год спустя у них родился сын.
Фотографии пары, распространявшиеся в социальных сетях, вызывали большой интерес у поклонников. Однако внешность Ясмин подвергалась необоснованной критике со стороны некоторых интернет-пользователей.
Многие высказывали мнение, что Омар из-за своей популярности и внешности «должен был выбрать другую женщину». Но такие оценки не учитывали личность Ясмин, ее талант и отношения между парой.
Что произошло после новости о разводе?
В 2018 году появились сообщения о том, что Омар и Ясмин развелись. Они не стали подробно объяснять публике причины разрыва отношений.
По этой причине в социальных сетях распространялись различные домыслы. Одни поклонники были огорчены этой новостью, другие же не скрывали радости от того, что Омар снова стал холостяком.
Позже появилась информация о том, что пара восстановила отношения. Сообщалось, что они некоторое время жили в Ванкувере, а затем переехали в Дубай.
Ясмин — не просто жена знаменитой модели
Ясмин Овейда не ограничилась тем, чтобы быть публичной личностью, чью внешность обсуждают. Она развила собственный бренд как дизайнер и предприниматель.
В создаваемых ею нарядах объединяются восточные традиции и элементы современной моды. В этом плане Ясмин считается творческой личностью, имеющей свою отдельную аудиторию и клиентов.
Омар же продолжает свою деятельность в качестве модели и в социальных сетях. Его густая борода и своеобразный стиль до сих пор остаются одними из главных черт его имиджа.
История Омара и Ясмин еще раз доказывает, что интернет-оценки, основанные на внешности, не могут полностью отразить реальные отношения между людьми.
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